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È stato emesso un avviso orale nei confronti di un ragazzo di 28 anni residente in provincia di Sondrio, a seguito di numerosi precedenti penali e comportamenti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla reiterazione di reati e dalla frequentazione di ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le motivazioni dietro il provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura di prevenzione personale dell’avviso orale è stata adottata nell’ambito delle attività preventive portate avanti dalla Questura di Sondrio. Il destinatario, un giovane di 28 anni, era già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati commessi a partire dal 2018. Tra le accuse figurano guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari per la verifica della presenza di droghe, detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, minaccia, percosse, lesioni personali ed estorsione.

Un quadro di reiterazione e pericolosità

Il giovane, già destinatario di un precedente provvedimento di ammonimento emesso dal Questore nel 2024, è stato oggetto di approfondite indagini da parte della Divisione Anticrimine della Questura. Gli accertamenti hanno evidenziato non solo la reiterazione delle condotte illecite, ma anche la frequentazione di soggetti con precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro la persona. In particolare, è emersa la presenza del ragazzo in ambienti noti per essere luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto in aree boschive della provincia.

Il ruolo delle forze dell’ordine

La decisione di adottare la misura dell’avviso orale è stata presa dopo un’attenta attività informativa e operativa, svolta in sinergia tra la Divisione Anticrimine della Questura e i militari dell’Arma dei Carabinieri. La raccolta di elementi ha permesso di delineare un quadro chiaro della propensione del soggetto a violare le norme, mostrando aggressività, mancanza di controllo e disprezzo delle regole. Tali comportamenti sono stati ritenuti idonei a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le conseguenze dell’avviso orale

Con l’irrogazione dell’avviso orale, il giovane è stato formalmente invitato a modificare la propria condotta. L’inosservanza delle prescrizioni imposte potrà comportare sanzioni penali, tra cui la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da euro 1.549 a euro 5.164. Inoltre, la violazione delle disposizioni potrebbe portare all’aggravamento della misura, fino all’applicazione della “Sorveglianza Speciale di P.S.”, che prevede ulteriori restrizioni sugli orari di uscita, sui luoghi frequentati e sulle persone con cui è possibile avere contatti. Anche la violazione di queste limitazioni è punibile penalmente.

IPA