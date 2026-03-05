Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due provvedimenti di ammonimento sono stati emessi dal Questore nei confronti di altrettanti uomini residenti in provincia di Sondrio, accusati di atti persecutori e molestie nei confronti di una ex compagna e di una sorella. Le misure sono state adottate per offrire una tutela immediata alle vittime, costrette a vivere in uno stato di ansia e paura.

I provvedimenti a Sondrio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Sondrio ha recentemente adottato due misure di prevenzione in materia di atti persecutori.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una risposta rapida ed efficace alle vittime di stalking e molestie, che spesso si trovano a dover modificare le proprie abitudini di vita a causa della paura e dell’ansia generate da tali comportamenti.

Il primo caso: molestie e stalking contro l’ex compagna

Il primo provvedimento di ammonimento è stato indirizzato a un uomo di 50 anni, domiciliato in provincia di Sondrio.

L’uomo si è reso responsabile di una serie di comportamenti persecutori, ingiuriosi e molesti nei confronti della sua ex compagna. Nonostante la fine della relazione sentimentale l’uomo ha continuato a cercare la donna, recandosi nei luoghi da lei frequentati e persino presso l’abitazione dei familiari della vittima. Inoltre ha insistito nel contattarla telefonicamente, inviando ripetuti messaggi dal contenuto offensivo, minaccioso e denigratorio.

Il secondo caso: persecuzioni e aggressioni ai danni della sorella

Il secondo ammonimento è stato emesso nei confronti di un uomo di 73 anni, anch’egli domiciliato in provincia di Sondrio. Dal 2020 l’uomo ha messo in atto una serie di comportamenti persecutori sempre più aggressivi nei confronti della sorella, provocandole un grave e persistente stato di ansia e angoscia.

Oltre a rivolgersi alla vittima con epiteti denigratori e ingiuriosi, anche in presenza di terzi, l’uomo è arrivato a filmarla e fotografarla in diversi momenti della giornata con l’intento di raccogliere materiale per un eventuale contenzioso legale. In un’occasione ha persino aggredito fisicamente la sorella, colpendola con pugni al viso e calci su varie parti del corpo.

L’importanza della denuncia e il ruolo della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le istanze presentate dalle donne e l’attività di analisi svolta dal personale della Divisione Polizia Anticrimine hanno consentito al Questore della Provincia di Sondrio di adottare i provvedimenti di prevenzione.

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza che le persone vittime di abusi e violenza si rivolgano tempestivamente agli organi competenti per segnalare e denunciare i fatti, ricevendo così la necessaria attenzione e protezione.

IPA