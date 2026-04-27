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È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un cittadino marocchino di 37 anni residente nella provincia di Como, accusato di condotte persecutorie e molestie nei confronti di una collega di lavoro. Il provvedimento, adottato dalla Polizia di Stato di Sondrio, è stato disposto per prevenire ulteriori episodi di violenza di genere e tutelare la vittima.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura di prevenzione è stata adottata al termine di un’attività istruttoria approfondita, condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine e dalla Polizia Postale – Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Questura di Sondrio.

I fatti: molestie e persecuzioni sul luogo di lavoro

La vicenda ha avuto origine da una segnalazione presentata dalla vittima, anch’ella cittadina marocchina, che ha denunciato una serie di comportamenti molesti e persecutori subiti da parte del collega. Tra i due non esisteva alcun rapporto personale, ma solo un legame professionale. La donna aveva occasionalmente aiutato l’uomo sul posto di lavoro, favorendone l’integrazione e il miglioramento della padronanza della lingua italiana.

In concomitanza con la fase di separazione della donna dal marito, l’uomo avrebbe approfittato della sua vulnerabilità per esercitare forti pressioni psicologiche, tentando di convincerla a cedere alle sue avances. Al rifiuto della collega, l’uomo avrebbe inviato messaggi minatori a lei e messaggi diffamatori e denigratori ai suoi familiari, con l’intento di costringerla ad assecondare le sue richieste e a evitare possibili ritorsioni da parte della famiglia d’origine.

Le conseguenze sulla vittima

Questa situazione ha generato un forte disagio nella donna, già provata dalle difficoltà della separazione, che si è trovata a dover affrontare anche il peso del giudizio collettivo e la minaccia di ritorsioni morali e verbali. La pressione psicologica esercitata dal collega ha inciso profondamente sul suo stato emotivo e sulla sua sicurezza personale.

Pedinamenti, appostamenti e inseguimenti

Non soddisfatto, l’uomo avrebbe intensificato le sue azioni, arrivando a spiare la collega attraverso un account falso sui social network e a compiere numerosi appostamenti e pedinamenti. Questi comportamenti hanno ulteriormente aggravato il senso di insicurezza della vittima, culminando in un inseguimento in auto che ha messo in serio pericolo la sua incolumità.

Il provvedimento di ammonimento

Il Questore della provincia di Sondrio ha emesso il provvedimento di ammonimento come misura preventiva, nell’ambito delle attività volte a contrastare le condotte violente e a garantire una tutela rapida alle vittime di violenza di genere e domestica. L’ammonimento rappresenta un importante strumento per arginare e prevenire la reiterazione di condotte vessatorie e lesive nei confronti delle donne.

Le conseguenze in caso di violazione

Nel caso in cui il soggetto ammonito dovesse reiterare atti di violenza domestica, sarà automaticamente deferito all’Autorità Giudiziaria competente. Contestualmente, gli è stato intimato di rivolgersi ai servizi territoriali per intraprendere un percorso di recupero, finalizzato a dissuaderlo dal ripetere comportamenti di violenza domestica o di genere.

IPA