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È stato emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo di 34 anni residente in provincia di Milano, dopo che lo stesso è stato denunciato per furto continuato in diversi supermercati della provincia di Sondrio. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato disposto per prevenire il ripetersi di reati contro il patrimonio.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato individuato grazie a un intervento congiunto dei Carabinieri del N.O.R.M. di Sondrio e del personale della locale Stazione Carabinieri. I militari sono stati allertati da una richiesta giunta alla Centrale Operativa e hanno sorpreso il soggetto in flagranza di reato all’interno di uno dei centri commerciali coinvolti. L’uomo stava occultando in un sacchetto di plastica merce varia appena sottratta dagli scaffali, per un valore di 420 euro.

Il ritrovamento della refurtiva e la denuncia

Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche un secondo sacchetto contenente altra merce di provenienza illecita, risultata asportata nel corso della stessa giornata da un secondo esercizio commerciale. Il valore complessivo della refurtiva ammontava a 960 euro. Tutta la merce è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di furto.

Precedenti e provvedimenti adottati

L’individuo era già noto alle forze dell’ordine per la sua dedizione alla commissione di reati contro il patrimonio, avendo messo in atto condotte analoghe e ripetute anche in altre province italiane. L’attività informativa svolta dalla divisione Anticrimine della Questura di Sondrio e quella operativa dei Carabinieri hanno permesso di raccogliere gli elementi necessari per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

IPA