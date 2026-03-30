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È stato adottato un provvedimento di avviso orale nei confronti di un giovane di 24 anni residente in provincia di Sondrio, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e detenzione e uso di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della provincia, nell’ambito delle attività di prevenzione personale svolte dalla Divisione Anticrimine, come comunicato dalle autorità.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine di Sondrio ha proseguito la propria azione di contrasto alle condotte illecite, concentrandosi sull’adozione di misure di prevenzione personale. In questo contesto, il Questore ha emesso un avviso orale, misura riservata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un giovane italiano di 24 anni residente nella provincia.

I precedenti e le condotte contestate

Il ragazzo era già stato segnalato alle forze dell’ordine per reati contro la persona e per detenzione e uso di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno sottolineato che le sue azioni si sono distinte per la reiterazione di comportamenti violenti e antisociali, elementi che hanno evidenziato una particolare pericolosità sociale.

La denuncia per produzione e traffico di stupefacenti

Nel 2024, il giovane è stato denunciato dai Carabinieri per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto a seguito di una segnalazione da parte di un gruppo di giovani, che ha portato i militari a sorprenderlo mentre faceva uso di sostanze all’interno di un locale nel centro di Morbegno (SO). Durante il controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di uno spinello già confezionato, oltre a diversi grammi di hashish e cocaina, sostanze che secondo gli inquirenti erano destinate allo spaccio.

Le accuse di stalking e minacce

Oltre ai reati legati agli stupefacenti, il giovane è stato coinvolto anche in reati contro la persona. Nel 2023, era stato denunciato e indagato per stalking nei confronti della ex compagna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe messo in atto una condotta persecutoria che ha provocato nella vittima un grave e persistente stato di ansia e paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita per timore della propria incolumità.

Le indagini hanno inoltre accertato che il giovane avrebbe rivolto minacce di morte al nuovo compagno della ex, utilizzando anche un coltellino svizzero a scopo intimidatorio. Per questi motivi, era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

L’avviso orale e le possibili conseguenze

Con l’adozione dell’avviso orale da parte del Questore, al giovane è stato intimato di modificare la propria condotta. L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla misura può comportare sanzioni penali, tra cui la reclusione da 1 a 3 anni e una multa compresa tra 1.549 a 5.164 euro. Inoltre, il mancato rispetto delle disposizioni può portare all’aggravamento della misura, fino all’applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S., che prevede ulteriori restrizioni sugli orari di uscita, sui luoghi e sulle frequentazioni, la cui violazione è anch’essa punibile penalmente.

Il contesto e le finalità dell’intervento

L’intervento della Divisione Anticrimine di Sondrio si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alle condotte illecite, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di episodi di violenza e spaccio sul territorio provinciale. L’adozione di misure come l’avviso orale mira a interrompere tempestivamente comportamenti ritenuti pericolosi, offrendo al contempo un’opportunità di cambiamento per i soggetti coinvolti.

IPA