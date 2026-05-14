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Un arresto per tentata truffa ai danni di una donna di 90 anni a Sondrio nella giornata di martedì 12 maggio. Un uomo di 54 anni, residente in provincia di Torino, è stato fermato mentre cercava di mettere a segno un raggiro ai danni di un’anziana, grazie all’intervento tempestivo del figlio della vittima e delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di martedì, quando la sala operativa della Questura di Sondrio ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti tentativi di truffe telefoniche. Gli autori dei raggiri si sono spacciati per appartenenti alle Forze dell’Ordine, cercando di carpire la fiducia delle vittime, tutte persone anziane.

Il tentativo di truffa: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, intorno alle ore 13:42 un uomo di 64 anni ha contattato il numero di emergenza 112 NUE per richiedere l’intervento immediato della volante. L’uomo stava bloccando in tempo reale uno sconosciuto che, pochi istanti prima, aveva tentato di truffare la madre novantenne. La donna, residente a Sondrio, era stata raggiunta da una telefonata su linea fissa: l’interlocutore, dopo aver appreso del decesso del marito intestatario della linea, aveva trattenuto la signora al telefono, chiedendole di descrivere i gioielli presenti in casa. Il chiamante sosteneva che tali oggetti potessero essere provento di una rapina a cui, anni prima, il defunto marito avrebbe preso parte.

La tecnica del raggiro: come agiscono i truffatori

La modalità utilizzata dai malviventi è ormai tristemente nota: fingendosi rappresentanti delle forze dell’ordine, contattano telefonicamente le vittime, spesso anziane, e le convincono a consegnare beni preziosi per presunti accertamenti. In questo caso, l’interlocutore ha chiesto alla signora di riporre i gioielli in una busta bianca e di consegnarli a un complice che si sarebbe presentato di lì a poco alla porta di casa. L’obiettivo era quello di sottrarre gli oggetti di valore con la scusa di doverli verificare per accertare se fossero legati a un delitto.

L’intervento decisivo del figlio e della Polizia

Fortunatamente, la conversazione telefonica è stata ascoltata anche dal figlio della vittima, che ha intuito subito l’intento truffaldino dell’interlocutore. Quando il complice si è presentato alla porta, l’uomo lo ha bloccato e ha chiamato immediatamente la Polizia. Il pronto intervento della volante e il supporto della squadra mobile hanno permesso di evitare che la situazione degenerasse in comportamenti violenti o che il sospetto riuscisse a fuggire. L’uomo, un 54enne residente in provincia di Torino, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata truffa e condotto presso la casa circondariale di Sondrio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale.

IPA