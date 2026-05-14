Sonia Bottacchiari fuggita coi figli, cos'è la "sottrazione consensuale di minori" su cui indaga la Procura

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Sonia Bottacchiari insieme ai figli lo scorso 20 aprile e ritrovata dalla Procura di Piacenza rischia ora alcune accuse penali. Anche se le autorità hanno fatto sapere che i due figli minori sono consenzienti al trasferimento, la 49enne è separata da 12 anni dall’ex marito, con cui ha custodia congiunta dei ragazzi. La fuga potrebbe aver violato i diritti dell’uomo a vedere i propri figli.

La storia di Sonia Bottacchiari, scomparsa da Piacenza

Lo scorso 24 aprile un uomo di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza ha denunciato la scomparsa della moglie di 49 anni, da cui era separato da 12 anni, e dei loro due figli di 16 e 14 anni.

La Procura della città emiliana si è subito messa alla ricerca dei tre, trovando presto l’auto della donna vicino a un campeggio in provincia di Udine, dove la 49enne e i figli dovevano trascorrere alcuni giorni di vacanza.

ANSA

Poco dopo, i carabinieri avevano anche scoperto che la donna si era licenziata dal supermercato dove lavorava. Ieri, 13 maggio, è stata data la notizia del ritrovamento della donna e dei figli.

Starebbero tutti bene e si troverebbero all’estero. La Procura ha deciso di non rivelare il luogo dove si trovano, né il motivo per cui siano fuggiti, parlando di una “situazione familiare problematica“.

Cos’è la sottrazione consensuale di minori, di cui la donna potrebbe essere accusata

Nelle ore successive si è però interessata al caso la procura dei minori di Piacenza. La donna, come detto, è separata dall’ex marito, che ha però custodia congiunta dei figli.

Esistono due ipotesi di reati che la donna avrebbe commesso fuggendo. Il primo è la sottrazione consensuale di minore, che avviene quando una persona sottrae un minore di più di 14 anni ai genitori o al tutore legale. In questo caso, si tratterebbe del padre dei ragazzi.

Il reato viene punito “a querela” del danneggiato, quindi nuovamente del padre dei ragazzi in questo caso, di conseguenza, se l’uomo non sporgesse denuncia, la Procura non avrebbe alcun obbligo di procedere d’ufficio.

Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Esiste però anche un’altra ipotesi di reato: la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, punibile con il carcere fino ai tre anni.

In questo caso, il provvedimento di un giudice che la donna avrebbe violato fuggendo sarebbe proprio la custodia congiunta dei figli con l’ex marito.