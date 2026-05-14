Sonia Bottacchiari ritrovata coi figli, appello del papà Riccardo: "Tornate, non so di cosa ha paura"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sonia Bottacchiari è stata ritrovata insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani, dopo 23 giorni di ricerche. Attualmente si trovano all’estero. Per quanto riguarda i figli, non si è trattato di rapimento: i ragazzi, viene reso noto, sono consapevoli e consenzienti. La donna ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di ritornare in Italia. Il nonno materno, papà di Sonia, ha lanciato un appello: “Tornate”, ha implorato Riccardo Bottacchiari.

Sonia Bottacchiari, l’appello del padre

Da una parte c’è la gioia per il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei due ragazzi, la figlia 16enne e il figlio 14enne. Dall’altra parte, il nonno materno è in apprensione.

“Sono felice che stiano bene, ma non ho idea di che cosa possa avere paura Sonia. Sento parlare di situazioni familiari complicate, ma non riesco ad immaginare nulla. Forse con me non si confidava”, ha commentato l’uomo, che è stato raggiunto dai giornalisti.

Nonno Riccardo ha poi espresso alcuni timori: “Ora ho paura che possano toglierle i figli e affidarli al padre. Sonia, ti prego, vi voglio qui, tornate, riporta a casa i ragazzi che devono andare a scuola. Vi voglio abbracciare tutti”.

La donna ha detto chiaramente di avere “timori e preoccupazioni” e per questo motivo, ha minacciato, se verrà rivelato il luogo in cui si è rifugiata con i figli, scapperà di nuovo.

Indagine per sottrazione di minori

Sonia Bottacchiari rimane indagata per sottrazione di minori. I due figli, come sembra, sarebbero stati consenzienti in merito alla fuga.

Ma è stato violato l’obbligo scolastico così come i diritti del padre Yuri Groppi, con il quale la donna è separata da anni. L’uomo condivide l’affido dei ragazzi, come scrive La Repubblica.

Yuri Groppi per giorni ha battuto le montagne del Friuli in una attività di ricerca senza sosta. “Sono vivi e questo è l’importante. Non vedo l’ora che la situazione si risolva. Confidiamo negli inquirenti”, ha detto.

Il lavoro della Procura

La procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, anche e soprattutto “per il benessere dei minori” ha scelto la via del riserbo: non verrà rivelato il luogo del rifugio.

Il quotidiano riporta l’obiettivo di Pradella: riportare Sonia Bottacchiari e i figli in Italia “attraverso un paziente lavoro di ascolto” così da “riuscire a ricomporre una situazione familiare rappresentata come fortemente problematica. Ci stiamo tentando”.