Sonia Bottacchiari ritrovata coi figli, stanno bene ma non vuole che si sappia dove sono: "È preoccupata"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ritrovata Sonia Bottacchiari insieme ai figli, scomparsi in Friuli. Dopo diversi giorni di ricerche, la donna è stata rintracciata, ma non ha voluto dire dove si sia rifugiata con i due adolescenti e i cani per “timori e preoccupazioni” sulla rivelazione del luogo, minacciando di “rendersi nuovamente irreperibile”. A comunicarlo è la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, precisando che stanno tutti bene.

Il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei figli

La famiglia è stata trovata dopo aver fatto perdere le sue tracce da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, da dove il 20 aprile era partita per una piccola vacanza nella natura.

“È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita” ha riferito la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che “non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”.

ANSA

Le ricerche della famiglia

La 49enne era partita in auto insieme ai due figli di 16 e 14 anni, e quattro cani, dicendo all’ex marito e padre degli adolescenti di voler trascorrere alcuni giorni in campeggio.

La macchina è stata però trovata abbandonata a Tarcento, in provincia di Udine, mentre i tre telefonini di madre e ragazzi sono risultati irraggiungibili per settimane, fino alla svolta di mercoledì 13 maggio.

Le operazioni di ricerca, partite il 6 maggio dopo la denuncia di scomparsa dell’ex Yuri Groppi, hanno coinvolto decine di squadre di soccorritori di diversi corpi dello Stato, con l’impiego di droni ed elicotteri.

Sulla sorte della famiglia era aumentata giorno dopo giorno la paura dei parenti, in particolare dopo la scoperta a casa del padre di Sonia Bottacchiari due lettere attribuite alla 49enne, da cui sarebbe trapelata una sua sofferenza e “marcata inquietudine”.

Le indagini sulla scomparsa

Il contatto ristabilito con Sonia Bottacchiari, come spiegato dalla procuratrice di Piacenza, non fermerà le indagini incentrare al momento sulle ipotesi di reato di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

“Saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda – ha sottolineato Grazia Pradella – nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto”.