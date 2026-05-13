Sonia Bottacchiari ritrovata con i figli, il papà dei ragazzi "felice che siano vivi": il timore del nonno

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sonia Bottacchiari e i due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni insieme ai quattro cani, dopo settimane di ricerche. La Procura di Piacenza ha confermato che l’allontanamento sarebbe stato volontario e che la donna avrebbe riferito di una situazione familiare problematica. Sonia Bottacchiari ha pregato che venisse mantenuta la riservatezza in merito al luogo in cui si era rifugiata.

Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli da Castell’Arquato

Era il 20 aprile quando Sonia Bottacchiari, con i figli e i quattro cani, partì da Castell’Arquato in provincia di Piacenza, con direzione Friuli. L’ultimo contatto telefonico era stato il giorno seguente, poi più nulla.

Due settimane dopo è stata ritrovata l’auto chiusa vicino Tarcento, nei pressi di Udine. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di mercoledì 13 maggio.

La notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei figli è stata data dal procuratore di Piacenza, Grazia Pradella.

Sonia Bottacchiari non vuole che si sappia dove si è rifugiata: la donna ha minacciato di rendersi nuovamente irreperibile.

Parla il padre degli adolescenti

Così ha commentato il padre dei due ragazzi ed ex marito di Sonia, Yuri Groppi, tramite il suo legale: “Sono vivi e questo per noi è importantissimo. Sono molto contento per l’avvenuto rintraccio e non vedo l’ora che la situazione si risolva a seguito degli opportuni accertamenti”.

Il timore del nonno materno

Questo il commento del nonno materno dei ragazzi, il papà di Sonia, Riccardo Bottacchiari, raccolto dal Tg1: “C’è qualcosa che l’ha spinta a fare quella cosa. Magari qualche problema finanziario, ma con me non ne ha mai parlato”. E poi l’invito: “Insomma, venite a casa che poi sistemeremo tutto”.

“Quando ho saputo la notizia sono rinato”, ha aggiunto l’uomo intervistato da Telelibertà Piacenza. Il padre di Sonia pensava che figlia e nipoti fossero in una comunità. La sua paura, ha dichiarato, è che qualcuno li stesse trattenendo “contro la loro volontà”.

Dopo la gioia per il ritrovamento, però, si fa strada anche una preoccupazione: “Sono preoccupato per il futuro perché penso che possano impedirle di tenere i due ragazzi“, ha commentato Riccardo Bottacchiari. “Anche io fossi stato nel padre dei ragazzi avrei sporto denuncia”, ha aggiunto.

La conclusione del nonno materno: “Secondo me i figli verranno assegnati a lui fino a maggiore età, nonostante il legame tra loro e la madre”.