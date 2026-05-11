Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli a Tarcento, perché prende corpo l'ipotesi della fuga preparata

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli di 16 e 14 anni scomparsi a Tarcento, in Friuli. Dopo 21 giorni si teme l’allontanamento volontario e la procura, che fino ad ora ha indagato per sottrazione di minore potrebbe procedere per sequestro di persona, anche per avere più margini di indagine, sopratutto sul cellulare della donna.

Famiglia scomparsa in Friuli, ricerche in corso

Come ricordato in un servizio di Mattino Cinque, il timore è che dopo 21 giorni Sonia Bottacchiari e i due figli di 16 e 14 anni siano lontani da chi li cerca. L’ultimo avvistamento è avvenuto in una zona montuosa vicino al confine tra Friuli e Slovenia.

Partiti dal Piacentino il 20 aprile per una vacanza, i ragazzi e la madre, assieme a quattro cani, sono poi arrivati a Tarcento, vicino Udine dove hanno effettuato acquisti prima dai scomparire.

Di loro è rimasta solo l’auto vuota, ritrovata il 6 maggio: proprio in quel punto, a Tarcento, è stato allestito il campo base per le ricerche condotte da carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino.

Tutte le ipotesi sulla scomparsa

Le ricerche vengono effettuate anche con droni per visualizzare la zona boschiva: non si esclude infatti che possa essere accaduto qualcosa in zone impervie e boschive e che la famiglia possa essere in difficoltà.

Per le ricerche sono state allertate anche le autorità slovene, visto che non è escluso che la famiglia possa aver varcato il confine.

Gli ultimi messaggi sono stati inviati il 21 aprile poi è calato il silenzio, un silenzio che terrorizza il resto della famiglia.

Indagine per sequestro di persona?

La procura ha indagato fino ad ora per sottrazione di minori ma ora l’ipotesi di reato potrebbe cambiare in sequestro di persona.

Questo consentirebbe agli inquirenti di poter indagare più a fondo, anche sul cellulare di Sonia: darebbe insomma più margine di manovra alle ricerche.

Se sei tratta di un piano di allontanamento volontario resta da capire se i figli fossero d’accordo: pare che un anno fa Sonia avesse fatto con i figli una vacanza nel stesso posto assieme a una persona di cui però non si sa nulla.

L’ipotesi dell’allontanamento volontario

Il fatto che prima della vacanza Sonia si fosse licenziata e avesse svuotato il conto corrente sono elementi che fanno pensare a un allontanamento volontario.

Il ritiro di 5mila euro di liquidazione, l’acquisto di walkie-talkie e di attrezzatura da pesca danno corpo all’ipotesi.

Anche se i dubbi e le incertezze sono molte. Per facilitare eventuali riconoscimenti intanto sono state diffuse le descrizioni dei quattro cani: Raya, grande femmina di maremmano bianca, e i meticci Dalmatina, Squinty e Shakti.

"Se anche avete fatto una cosa che è andata fuori dalla vostra portata non succede niente di grave. L’importante è che vi facciate sentire per tranquillizzare me e tutte le altre persone", era stato l’appello lanciato qualche giorno fa dal padre dei figli di Sonia.