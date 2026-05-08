Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli da Castell’Arquato, l'appello del marito Yuri Groppi e il filo da pesca

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Potrebbe esserci una quarta persona coinvolta nella scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli, qualcuno che avrebbe fornito alla donna un’auto per fare un cambio macchina. È l’ipotesi di Yuri Groppi, ex marito della 49enne, padre della 16enne e del 14enne, spariti dopo essere partiti da Castell’Arquato, nel Piacentino, per un breve soggiorno nella natura in Friuli. La loro auto è stata trovata nel comune di Tarcento, dove sono in corso le operazioni di ricerca, e i loro tre cellulari sono irraggiungibili da giorni. Secondo quanto ricostruito finora, la donna si sarebbe licenziata prima di partire.

La scomparsa di Sonia Bottacchiari con i figli da Castell’Arquato

Della famiglia si sono perse le tracce dal 20 aprile, quando Sonia Bottacchiari è salita in auto insieme ai due figli e ai quattro cani alla volta di un campeggio in Friuli, dove però non sono mai arrivati.

Stando a quanto riferito dall’ex marito, avrebbero dovuto fare rientro nella giornata di venerdì 24, ma i loro telefonini risultano staccati da giorni e di loro non ha avuto più notizie. Da quanto riportato dalla testata piacentina Libertà, il padre avrebbe sentito per l’ultima volta i figli intorno alle 20 di lunedì 4 maggio, i quali gli avrebbero detto che “stavano arrivando al camping a Gemona, dove però non si sono mai presentati, non avevano neanche prenotato”.

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Le ricerche

Le operazioni di ricerca sono scattate al momento della denuncia di scomparsa presentata da Yuri Groppi.

Da giorni decine di squadre di vigili del fuoco, soccorso alpino della guardia di finanza, carabinieri e protezione civile stanno battendo la zona attorno al campo base allestito a Tarcento, dove mercoledì 7 maggio è stata trovata la Chevrolet Captiva guidata dalla 49enne.

Secondo le informazioni raccolte finora, la famiglia avrebbe acquistato delle radioline, del filo da pesca e del sale per attirare degli animali, forse con l’intenzione di trascorrere dei giorni immersi nella natura. All’interno dell’auto, le tende che avrebbero portato con loro non sono state trovate.

Con l’utilizzo di droni ed elicotteri, i soccorritori stanno passando al setaccio le aree più impervie della zona, considerata la passione per l’arrampicata della donna. Intanto, nelle ultime ore continuerebbero ad arrivare segnalazioni di avvistamento della famiglia, il più credibile dei quali a Gorizia.

Nel raggio di una ventina di chilometri sono presenti quattro comunità buddhiste, culto che la 49enne aveva abbracciato.

Le indagini

I carabinieri stanno indagando in parallelo relativamente al fascicolo aperto dalla procura di Piacenza per l’ipotesi di reato di sottrazione di minore.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il contesto familiare e i rapporti descritti come conflittuali tra Sonia Bottacchiari e l’ex marito, con cui è separata da 12 anni.

Da quanto ricostruito, prima di partire la donna si è licenziata dall’azienda in cui lavorava, facendosi liquidare le spettanze.

L’appello di Yuri Groppi

Groppi ha sostenuto con i cronisti che la 49enne moglie potrebbe essersi fatta aiutare da qualcuno che le avrebbe portato l’auto scambiata, facendo riferimento a un’arrampicata fatta con un’altra persona l’anno prima e raccontata dai figli.

Il padre ha rivolto un appello a Sonia Bottacchiari e ai figli, oltre a chiedere a chiunque avesse informazioni di chiamare i carabinieri: “Non so cosa sia successo, ma se mi potete vedere e se avete fatto qualcosa che è andata fuori dalla vostra portata, non so, insomma… non avete fatto la cosa giusta, le cose si mettono a posto, non succede niente di grave. L’importante è che vi facciate sentire per tranquillizzare non solo me ma tutta la gente che c’è attorno”.

“Chiedo anche a qualcuno se li ha visti. Potrebbero essere in una casetta isolata vicino a un ruscello, vicino a un bosco, per fare una sorta di vacanza naturalistica” ha aggiunto Groppi ai microfoni di Telelibertà.