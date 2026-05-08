Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli da Castell'Arquato, l'appello del nonno e l'ultimo messaggio
Piacenza, Sonia Bottacchiari scomparsa da Castell'Arquato con i due figli: l'appello del padre della donna
Sonia Bottacchiari, insieme ai suoi due figli e ai suoi quattro cani, è scomparsa da Castell’Arquato, provincia di Piacenza, lo scorso 20 aprile e da allora non ha più dato notizie di sé. Suo padre Riccardo e il suo ex marito Yuri Groppi non si danno pace. Nelle scorse ore il genitore ha lanciato un appello alla figlia, invitandola a tornare a casa al più presto e assicurandole che potrà contare sul calore e la vicinanza della famiglia.
- Sonia Bottacchiari scomparsa a Castell'Arquato: l'appello del padre
- Il ritrovamento dell'auto in provincia di Udine
- Il racconto delle compagne di classe della figlia sedicenne: "Telefono sempre spento"
Sonia Bottacchiari scomparsa a Castell’Arquato: l’appello del padre
La donna ha lasciato il paese piacentino con la figlia sedicenne, il figlio quattordicenne e quattro cani.
“Da padre vorrei dirle che le voglio bene e di tornare a casa: di qualsiasi cosa si tratti, basta parlarne e si può risolvere. Che pensi ai figli e al loro padre, che li sta cercando”. Questo l’appello lanciato da papà Riccardo, 79 anni. L’uomo ha parlato con la testata Libertà.
L’ultimo messaggio ricevuto da Riccardo è quello scritto dalla nipote sedicenne il 20 aprile. “Verso le 23.30 mi ha scritto: ‘Tutto bene, siamo arrivati’, poi più nulla”, ha raccontato il settantanovenne.
Il ritrovamento dell’auto in provincia di Udine
Sonia e i figli si sono allontanati da Castell’Arquato con una Chevrolet che è stata trovata mercoledì scorso a Tarcento, comune in provincia di Udine a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Secondo Riccardo, la figlia potrebbe avere avuto un contatto nel paese friulano.
“Era diventata buddista“, ha raccontato il genitore che ha riferito di una statua di Buddha posta al piano superiore del fabbricato in cui Sonia viveva con i figli e il padre.
Il racconto delle compagne di classe della figlia sedicenne: “Telefono sempre spento”
Sempre la testata Libertà fa sapere che diverse compagne di classe della sedicenne scomparsa con la madre e il fratello hanno provato in questi giorni a mettersi in contatto con l’adolescente su WhatsApp. Ma ogni tentativo è risultato vano.
La ragazza ha mandato un ultimo messaggio a un’amica che ha così spiegato la vicenda: “Mi ha chiesto come mi fosse andata una verifica. Le ho risposto il giorno dopo, ma il mio messaggio non è mai stato visualizzato. Da quel momento, solo spunte grigie”.
“In tante le abbiamo scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il suo telefono è sempre spento”, hanno confidato altre compagne di classe della sedicenne.
Nel frattempo proseguono le ricerche. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Piacenza e coinvolgono anche le autorità slovene.