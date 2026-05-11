Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli, inviato di SkyTg24 trova una lettera della donna rivolta al padre

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un inviato di SkyTg24 ha scoperto una lettera di Sonia, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai due figli e ai quattro cani. Si trovava all’interno dell’abitazione del padre della donna, quando si è imbattuto nella lettera destinata al genitore e scritta prima di andare via. Dai contenuti di questa emerge una generale sofferenza e toni di profonda inquietudine. I carabinieri sono stati avvisati. Proseguono intanto le ricerche che si allargano di ulteriori 20 km.

Sonia ha scritto una lettera al padre

Durante un servizio di SkyTg24, l’inviato Flavio Isernia ha scoperto una lettera scritta da Sonia Bottacchiari. La donna di 49 anni è scomparsa dal 20 aprile scorso insieme ai due figli e ai loro quattro cani. Si sta cercando di capire dove si possano trovare, ma anche perché la donna abbia deciso di andarsene.

La lettera quindi appare come un passaggio fondamentale per mettere in chiaro gli eventi e capire le motivazioni.

Il giornalista si trovava all’interno della casa quando, riprendendo gli oggetti lasciati dalla donna, si è imbattuto proprio in questa lettera scritta e destinata al padre.

Il contenuto della lettera

Al momento non è stato reso noto l’intero contenuto della lettera. SkyTg24 ha comunicato che al suo interno ci sono parole che lasciano emergere una sofferenza e anche una profonda inquietudine.

Il tono generale sembra essere quindi quello di una lettera se non di addio, di un saluto di lungo periodo, dettato dalla necessità di andarsene.

Aumenta quindi la preoccupazione per quello che potrebbe essere un piano di allontanamento che però coinvolge anche dei minori. La lettera è stata consegnata ai carabinieri.

Proseguono le ricerche

Intanto le ricerche proseguono sul campo e il raggio di indagine è stato allargato di circa 20 km oltre all’area già scandagliata nelle scorse giornate.

Mentre le ricerche vengono coordinate dai vigili del fuoco, i carabinieri si stanno occupando del lato delle indagini. La Procura di Piacenza sembra aver confermato che le tre persone scomparse abbiano almeno quattro smartphone in totale.

Oltre a quello personale, Sonia ha a disposizione anche un dispositivo utilizzato da una sua collaboratrice. In ogni caso, sono stati tutti neutralizzati, non soltanto spenti, nel medesimo momento. Si ipotizza quindi un’azione deliberata.