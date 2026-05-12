Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, cosa cambia nelle ricerche dopo il ritrovamento delle lettere

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Le lettere di Sonia Bottacchiari “non hanno cambiato nulla nelle ricerche” della donna scomparsa con i due figli adolescenti in Friuli. Lo ha specificato la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, commentando la scoperta nella casa del padre della 49enne di alcuni fogli scritti dalla piacentina, in cui trasparirebbe una “forte sofferenza”. Mentre le ricerche della famiglia vanno avanti, la magistrata ha inviato la stampa a rispettare il lavoro degli investigatori e a “pensare positivo”.

Le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei figli

Il raggio delle operazioni di ricerca, che dal 6 maggio stanno impegnando centinaia di soccorritori di diversi corpi, si è allargato fino al confine con la Slovenia, dove sarebbero arrivate le ultime segnalazioni di presunti avvistamenti di Sonia Bottacchiari e dei due figli.

La 49enne era partita in auto lo scorso 20 aprile da Castell’Arquato, nel Piacentino, insieme ai due adolescenti, sorella e fratello di 16 e 14 anni, e quattro cani, per trascorrere alcuni giorni in campeggio in Friuli. La macchina è stata però trovata a Tarcento e della famiglia non si hanno da allora più notizie.

ANSA

La scoperta delle lettere

Dopo un ultimo messaggio che avrebbe inviato al padre, i telefoni di Sonia Bottacchiari e dei figli risultano irraggiungibili da settimane e come sottolineato dalla procuratrice Grazia Pradella le indagini sulla loro scomparsa si stanno rivelando “veramente difficili”.

Nella giornata di lunedì 11 maggio, un giornalista di SkyTg24 ha trovato a casa del papà della 49enne due lettere scritte da Bottacchiari con toni di “marcata inquietudine” e sofferenza, su cui gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.

“Ogni notizia e ogni suggestione può alterare una situazione già ben presente agli investigatori di Piacenza e ai carabinieri di Udine, con i quali siamo costantemente in contatto. Questo non è un caso che si possa risolvere formulando ipotesi: dobbiamo attenerci alla stretta realtà” ha spiegato la magistrata, sottolineando come siano ancora in corso le verifiche sull’autenticità dei messaggi “abbastanza lunghi” e senza data, che comunque non avrebbero portato nessun contributo alle ricerche “in quanto avevamo già a disposizione abbastanza elementi che inquadrassero la situazione”.

La famiglia scomparsa

Durante la conferenza, la procuratrice Pradella ha aggiunto inoltre di non avere “elementi che ci inducano a essere pessimisti”.

“Cerchiamo di pensare positivo” ha detto ancora, in linea con gli investigatori che sottolineano come “stiamo cercando persone vive e contiamo di trovare persone vive”.

“Siamo preoccupati, però confidiamo in una risoluzione positiva come preannunciato dalla procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella” la dichiarazione riportata da Repubblica di Federica Obizzi, rappresentante legale di Yuri Groppi, ex marito di Bottacchiari e padre dei due ragazzi.

L’avvocata e presidente di Penelope Fvg ha rinnovato l’appello a Sonia e ai due figli, “a farsi sentire, che andrà tutto bene”.