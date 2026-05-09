Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli da Castell'Arquato, ora si indaga per sequestro di persona

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti da giorni le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due figli di 14 e 16 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 20 aprile dopo essere partiti da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, dove vivono. Le operazioni si stanno concentrando nella zona di Tarcento (Udine), dove la loro macchina è stata trovata in un parcheggio il 6 maggio. Intanto la Procura di Piacenza, che ha aperto un fascicolo sulla scomparsa di madre e figli, ora indaga per sequestro di persona.

Sonia Bottacchiari e figli scomparsi da Piacenza

Non si fermano in Friuli Venezia Giulia le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, scomparsi da oltre 18 giorni.

La donna, 49 anni, originaria del Parmense ma residente a Castell’Arquato (Piacenza) è svanita nel nulla lo scorso 20 aprile, assieme ai due figli di 16 e 14 anni e ai loro quattro cani. Lo riporta Ansa.

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Avrebbero dovuto fare una breve vacanza, come detto dalla donna all’ex marito e padre dei due ragazzi. Ma non sono più tornati a casa.

Dopo oltre una settimana senza loro notizie, l’uomo ha denunciato la loro scomparsa, facendo scattare le ricerche.

L’auto ritrovata a Tarcento e le ricerche in Friuli

Negli ultimi giorni le ricerche dei tre scomparsi si sono concentrate nella zona di Tarcento, in provincia di Udine, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia.

L’auto della donna infatti è stata ritrovata il 6 maggio in un parcheggio del paese friulano.

I soccorritori, coordinati dai vigili del fuoco, stanno perlustrando boschi e montagne della zona fino al confine sloveno, anche con il supporto di elicotteri e droni.

Alle operazioni partecipano vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, soccorso alpino, corpo forestale regionale e protezione civile.

Al vaglio degli inquirenti anche le varie segnalazioni arrivate dopo la diffusione delle foto dei tre scomparsi.

Tra queste, ce n’è una ritenuta interessante e attendibile dai carabinieri di Udine: un escursionista che ha detto di aver incontrato la famiglia, anche coi 4 cani, in una località montana del Friuli.

La procura indaga per sequestro di persona

Intanto la procura di Piacenza, che coordina le indagini, ha cambiato il capo d’imputazione, da sottrazione di minori a sequestro di persona.

Una mossa strategica che permette di allargare le modalità di indagine, ad esempio con l’analisi dei dispositivi digitali della donna fino a due anni indietro.