Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, escursionista dice di averli visti: zona sorvolata in elicottero

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Non si hanno ancora notizie di Sonia Bottacchiari, dei suoi due figli adolescenti e dei loro cani. Le ricerche, coordinate tra Piacenza e Udine, si stanno concentrando su una segnalazione, una testimonianza di un escursionista che dice di aver incrociato la donna. Al momento la Procura indaga per sottrazione di minori, ma si valuta il passaggio a un’ipotesi di reato più grave per estendere i poteri investigativi.

La segnalazione di un escursionista

La svolta nelle indagini potrebbe arrivare da una testimonianza raccolta nelle ultime ore tra le oltre venti segnalazioni giunte ai Carabinieri. Un escursionista ha dichiarato di aver incrociato la donna, i due figli di 14 e 16 anni e i quattro cani in una località montana del Friuli Venezia Giulia.

L’attendibilità di questo racconto ha spinto i soccorritori a concentrare i sorvoli dell’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco e le unità cinofile su coordinate specifiche.

Sul posto, insieme alle squadre di volontari e professionisti, è presente anche il padre dei ragazzi, Yuri, che sta battendo personalmente i sentieri nel tentativo di ritrovare i familiari.

Cosa sappiamo fino a ora

Prima di sparire, Sonia Bottacchiari si era dimessa da uno dei suoi impieghi, incassando la liquidazione, dettaglio che secondo gli inquirenti suggerisce una pianificazione della fuga, ma non ne chiarisce la destinazione finale.

L’ultimo contatto tecnico certo risale alle ore 4:00 del mattino del 22 aprile, quando i telefoni della famiglia si sono agganciati alla cella dell’area camper di Tarcento. Da quel momento, il silenzio radio è stato totale.

L’associazione Penelope è giunta sul posto per fornire supporto psicologico ai parenti, mentre si analizzano le telecamere di sorveglianza per tracciare il passaggio della vettura.

La Procura indaga per sequestro di persona

Sebbene il fascicolo della Procura di Piacenza sia attualmente aperto per sottrazione di minori, nelle ultime ore è trapelata con insistenza l’ipotesi di una variazione del titolo di reato in sequestro di persona.

Questo cambiamento sarebbe una scelta tecnica per consentire agli inquirenti margini di manovra più ampi.

Resta alta la tensione tra i soccorritori, mentre si attende che la segnalazione dell’escursionista possa finalmente portare a un contatto visivo con il gruppo.