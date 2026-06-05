Sonia Bruganelli parla del ricovero della figlia avuta con Paolo Bonolis: "Non ha subìto trapianto di cuore"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio sul ricovero della figlia Silvia, di 23 anni, avuta con Paolo Bonolis. In una serie di Storie su Instagram ha chiarito che la figlia, nata con una patologia cardiaca congenita, è stata sottoposta a un importante intervento chirurgico ma non ha subito un trapianto di cuore. Sonia Bruganelli ha anche lanciato un appello: “Donate gli organi“.

La precisazione di Sonia Bruganelli sul ricovero della figlia

Sonia Bruganelli, che aveva condiviso la notizia del ricovero della figlia Silvia lo scorso 10 maggio, nel giorno della Festa della Mamma, è tornata a parlare dell’argomento in una serie di Storie su Instagram pubblicate nella giornata di giovedì 4 giugno.

La produttrice televisiva ha chiarito che la figlia “non ha subito un trapianto di cuore”, anche se è stata sottoposta a “un intervento importante“. “Specifico questo affinché non ci siano illazioni, commenti o pseudo articoli che giocano inventando notizie” ha aggiunto.

ANSA

L’appello di Sonia Bruganelli sulla donazione degli organi

Sempre via Instagram, Sonia Bruganelli ha lanciato un appello: “Donate gli organi!“.

Il suo messaggio è proseguito così: “Non avete idea di quanti bambini siano in ospedale in attesa di un cuore, di un polmone anche per 10-11 mesi. Credo che, nel 2026, in un’epoca in cui tutto sta diventando sostituibile dall’intelligenza artificiale, l’unica cosa che non è sostituibile è il nostro corpo e quindi i nostri organi. Donarli credo sia un atto di civiltà e rispetto per la vita“.

Sonia Bruganelli ha poi aggiunto: “Alcune volte forse ci lasciamo fuorviare dall’idea dell’integrità del corpo, dalla voglia di pensare che sia importante e giusto mantenere un corpo integro anche dopo la morte, specialmente quando magari il corpo è un corpo purtroppo giovane”.

“Poter salvare la vita di un bambino, di una bambina, di una donna, di un ragazzo”, ha aggiunto la produttrice tv, “è, però, un gesto di civiltà e secondo me è l’unica cosa che può dare senso a una morte magari prematura che in realtà il senso non ce l’ha, non dovrebbe mai avercelo”.

La malattia della figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Silvia Bonolis, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è nata nel 2002 con una patologia cardiaca congenita, che ha reso necessario un intervento dopo la nascita, a cui era seguita un’ipossia cerebrale.

Nelle ultime settimane è stata ricoverata al Bambino Gesù di Roma.

A Verissimo, nell’aprile 2022, proprio sulla malattia della figlia Silvia la produttrice tv aveva raccontato: “Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo. Paolo in quel periodo mi ha dato una forza enorme, ha sempre visto il bicchiere mezzo pieno e mi diceva sempre ‘Guarda, Sonia, che gli occhi di nostra figlia sono degli occhi vivi, lei c’è”.

Sonia Bruganelli aveva aggiunto: “Adesso Silvia è grande, è una ragazza felice, vive la sua vita. Ora quando mi dice mamma ti amo è meraviglioso”.