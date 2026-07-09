"Sono musulmano, cosa guardi" e aggredisce e sfregia al volto 22enne in metro M3 a Milano, 27enne arrestato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Milano un 27enne algerino ha sfregiato con un coltello una ragazza di 22. L’episodio è avvenuto lungo la banchina della metropolitana M3, alla fermata Duomo in direzione Comasina. Secondo alcuni testimoni, l’uomo, che è stato arrestato, avrebbe detto “sono musulmano, cosa guardi” alla giovane prima di colpirla. Era stato arrestato la notte prima e poi rilasciato.

Milano, 22enne sfregiata al volto in metro

“Sono musulmano, cosa guardi”, avrebbe detto, per poi aggredire la ragazza.

Un uomo algerino di 27 anni ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza di 22, di origine marocchina: l’avrebbe colpita con un pugno al volto e poi ferita alla guancia e al labbro con un coltellino.

L’episodio è avvenuto, alle 15:30 del pomeriggio, nella metropolitana di Milano, lungo la banchina della M3, la linea gialla, in Duomo, direzione Comasina. In pieno centro dunque.

Arrestato un 27enne algerino

Sarebbero stati alcuni testimoni, come riportato dal Corriere della Sera, a riferire della frase che l’aggressore avrebbe pronunciato prima di aggredire la giovane vittima.

La ragazza aggredita è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale Policlinico.

La polizia locale, su disposizione della pm di turno Simona Ferraiuolo, ha arrestato il 27enne in flagranza. Nelle prossime ore la pm inoltrerà all’ufficio gip la richiesta di convalida dell’arresto e di misura cautelare.

Le ipotesi di reato

Dopo quanto accaduto l’ipotesi di reato è quella di sfregio permanente al viso, punibile con la reclusione da 8 a 14 anni.

Poi sarà compito della Procura valutare di contestare anche la nuova aggravante dell’odio contro una donna oppure della discriminazione razziale o religiosa.

Quest’ultima aggravante è stata introdotta di recente anche se nel provvedimento di arresto in flagranza in questione non è ancora stata contestata.

Il 27enne arrestato e rilasciato la notte prima

Il 27enne di origini algerine è irregolare in Italia: come riferito da Il Giorno, era già stato arrestato la notte precedente e poi rilasciato.

L’uomo era accusato di furto e del danneggiamento di alcune auto in sosta, ma in base a quanto emerso, era tornato in libertà dopo la convalida dell’arresto.

Dopo l’aggressione il 27enne ha cercato di allontanarsi ed è stato inseguito sulla banchina da alcuni agenti: la sua fuga poi si è conclusa in via Torino, all’altezza di via Falcone, dove è stato arrestato.