Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altra rapina con la tecnica del “finto agente”: a Cerignola, in provincia di Foggia, un 32enne barese è stato arrestato, dopo aver sottratto 4.720 euro a una donna. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 1° ottobre scorso. La vittima, una 67enne, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come carabiniere. Con una scusa, il falso militare ha convinto il marito della donna a uscire di casa e a recarsi presso la locale Stazione dei Carabinieri.

Il raggiro e la rapina nell’abitazione

Approfittando dell’assenza del marito, il malvivente ha informato la donna che un altro carabiniere sarebbe passato a casa per fotografare oro e contanti, con la scusa di confrontarli con oggetti rubati in una precedente rapina. Fidandosi dell’autorità millantata dall’interlocutore, la signora ha preparato denaro e preziosi, pronta a mostrarli al presunto militare.

L’aggressione e la fuga del malvivente

Poco dopo, il 32enne barese, già noto alle forze dell’ordine per reati di truffa, si è presentato alla porta della vittima. Una volta dentro, ha tentato di impossessarsi del denaro – circa 4.720 euro in contanti – e dei gioielli. La donna, però, si è accorta delle reali intenzioni dell’uomo e ha cercato di opporsi. Ne è nata una colluttazione: il malvivente ha strattonato con forza la signora per garantirsi la fuga, riuscendo a portare via la refurtiva.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La vittima ha immediatamente allertato la Polizia, fornendo dettagli utili per le indagini. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola e della Squadra Mobile di Bari hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di identificare e rintracciare il presunto autore della rapina mentre stava facendo ritorno nel capoluogo pugliese. Durante l’operazione, è stata recuperata una parte consistente della somma sottratta, pari a 3.200 euro.

Il profilo dell’arrestato e le indagini in corso

L’uomo arrestato, un 32enne originario di Bari, era già gravato da precedenti di polizia per truffa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe agito insieme ad altri complici non ancora identificati. Le indagini proseguono per risalire all’identità degli altri soggetti coinvolti nel tentativo di truffa e nella successiva rapina.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

Il caso di Cerignola si inserisce in un quadro più ampio di truffe e rapine ai danni di persone anziane, spesso raggirate con stratagemmi che sfruttano la buona fede e la fiducia nelle forze dell’ordine. Le autorità raccomandano la massima attenzione e invitano a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi richiesta sospetta o visita di sedicenti operatori delle forze di polizia.

IPA