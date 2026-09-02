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È stato eseguito un arresto ad Arezzo. Un uomo di nazionalità tunisina è stato fermato e tratto in arresto per truffa dopo essersi spacciato per carabiniere e aver sottratto denaro e gioielli a un residente. L’episodio si è verificato il 31 agosto 2026, nell’ambito dei controlli ordinari sul territorio.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia è intervenuta presso l’abitazione di un cittadino che aveva richiesto aiuto dopo essere stato vittima di una truffa. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato contattato telefonicamente nel pomeriggio da una persona che si era qualificata come carabiniere. Quest’ultima, con tono convincente, lo aveva informato della necessità di svolgere indagini e gli aveva chiesto di raccogliere tutto il denaro e i gioielli in suo possesso, spiegando che un maresciallo sarebbe passato a ritirarli di lì a poco.

Il modus operandi del finto maresciallo

Convinto di parlare con le forze dell’ordine, il cittadino ha seguito le istruzioni ricevute. Poco dopo, un uomo si è presentato alla sua porta, qualificandosi come maresciallo e parlando in italiano. Fidandosi, la vittima ha consegnato tutto il denaro contante, pari a 20 mila euro, e gioielli di valore equivalente. Il falso maresciallo ha rassicurato la persona offesa, dicendo che avrebbe portato tutto in caserma per accertamenti, per poi allontanarsi rapidamente dall’abitazione.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Solo dopo la partenza del sedicente maresciallo, la vittima ha iniziato a nutrire sospetti e ha deciso di rivolgersi alla Polizia. Fornita una dettagliata descrizione dell’uomo, gli agenti della Squadra Volante si sono messi immediatamente sulle sue tracce. A pochi metri dall’abitazione, hanno individuato un soggetto che corrispondeva perfettamente alle indicazioni ricevute.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale: nello zaino che portava con sé sono stati trovati tutti i beni sottratti, ovvero denaro contante per circa 20 mila euro e diversi gioielli – anelli, orecchini, bracciali e collane d’oro – per un valore stimato di 25 mila euro.

Restituzione della refurtiva e conseguenze giudiziarie

Dopo aver formalizzato la denuncia, la vittima ha potuto riavere indietro l’intera refurtiva. L’uomo fermato, di nazionalità tunisina e irregolare sul territorio, è stato arrestato per truffa e deferito all’Autorità Giudiziaria.

Nella giornata successiva, a seguito del giudizio per direttissima, il cittadino straniero è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Un fenomeno in crescita: la truffa del finto carabiniere

La truffa del finto carabiniere è una delle modalità più diffuse con cui i malintenzionati cercano di ingannare soprattutto le persone più vulnerabili, come gli anziani. Fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, i truffatori riescono spesso a carpire la fiducia delle vittime e a farsi consegnare beni di valore con la scusa di indagini o accertamenti urgenti.

Le forze dell’ordine raccomandano di prestare la massima attenzione a richieste sospette e di contattare sempre il 112 o il 113 in caso di dubbi sull’identità di chi si presenta come pubblico ufficiale.

L’operazione della Polizia di Stato ad Arezzo si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati contro il patrimonio, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e contrastare le forme più insidiose di truffa.

IPA