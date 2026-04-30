Sony conferma il DRM ai giochi della Playstation ma nega i controlli ogni 30 giorni: ce ne sarà uno "unico”
Sony chiarisce le politiche DRM per le console Playstation, confermando che i giochi digitali richiederanno un unico controllo online iniziale
Sony ha chiarito le politiche DRM per le console Playstation, confermando che i giochi digitali richiedono un unico controllo online iniziale. L’azienda ha smentito l’obbligo di una connessione internet ogni trenta giorni, rassicurando gli utenti sulla possibilità di giocare offline dopo la prima autenticazione della licenza, necessaria anche per prevenire rimborsi fraudolenti.
- Il chiarimento di Sony sulle licenze digitali dei giochi
- Cos'è il DRM
- L'impatto sulla community Playstation
Il chiarimento di Sony sulle licenze digitali dei giochi
Sony Interactive Entertainment ha rilasciato una dichiarazione ufficiale tramite la testata GameSpot per definire i contorni della nuova politica di protezione, smentendo categoricamente la necessità di effettuare check-in mensili ricorrenti per mantenere attivi i giochi digitali.
Il produttore ha specificato che il sistema richiede esclusivamente una singola autenticazione iniziale online per convalidare definitivamente la licenza d’uso del software appena scaricato.
Un portavoce della società ha spiegato che i giocatori possono continuare ad accedere normalmente ai titoli dopo l’unico controllo richiesto per confermare la licenza, dopodiché non saranno necessari ulteriori check-in. Questa procedura garantisce la normale fruizione offline dei contenuti una volta completata la prima verifica della transazione sul PlayStation Network.
Cos’è il DRM
Il termine Digital Rights Management, abbreviato in DRM, identifica l’insieme delle tecnologie impiegate dai produttori per tutelare il diritto d’autore e regolare i permessi di accesso ai contenuti digitali, implicando l’acquisto di una licenza d’uso piuttosto che della proprietà del software.
La questione relativa alle console del produttore giapponese è emersa in seguito all’aggiornamento firmware rilasciato a marzo 2026, il quale ha introdotto nuove verifiche silenziose per gli acquisti effettuati tramite lo store ufficiale.
La comparsa di cronometri associati alle licenze digitali aveva inizialmente generato il timore diffuso di un obbligo di connessione alla rete ogni trenta giorni per evitare la revoca automatica dell’accesso ai titoli.
L’impatto sulla community Playstation
In base a quanto riportato da TechRadar, il controllo iniziale serve a prevenire pratiche fraudolente legate alle richieste di rimborso, impedendo agli utenti di restituire un titolo e continuare a utilizzarlo sulla Playstation mantenendo il sistema disconnesso.
La misura non ha valore retroattivo e non riguarda gli acquisti precedenti al rilascio dell’aggiornamento di marzo 2026, con i supporti fisici che rimangono esenti da tali verifiche periodiche. Dibattiti simili erano avvenuti anche a seguito del lancio della Nintendo Switch 2.
L’azienda ha minimizzato l’impatto della misura sulla maggior parte dell’utenza, sebbene una parte della community manifesti dubbi sulla futura dipendenza dell’accesso ai contenuti dalla longevità dei server del produttore.