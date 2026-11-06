Sophie Chiarello, la regista da ‘Parla con me’ a ‘Il cerchio’: “Le storie degli altri ci cambiano”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A dodici anni si è ancora bambini, eppure si è già chiamati a scegliere un percorso scolastico che può condizionare il futuro. È una delle contraddizioni al centro di Parla con me, il documentario di Sophie Chiarello, ambientato nella Zona 167 di Lecce e costruito attraverso il confronto con un gruppo di adolescenti alle prese con desideri, aspettative e opportunità spesso diseguali. Per la regista, nata e cresciuta in Francia da genitori pugliesi, il cinema documentario è soprattutto un esercizio di ascolto, capace di mettere in discussione le certezze di chi osserva. In questa intervista per Virgilio Notizie, Sophie Chiarello racconta il lavoro con i ragazzi, il rapporto con le proprie origini e una carriera attraversata da linguaggi differenti: dalla commedia Ci vuole un gran fisico, con Angela Finocchiaro, ai documentari Il cerchio e Attitudini: Nessuna, dedicato ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Un percorso segnato anche da un periodo di profondo smarrimento professionale, dal quale è riuscita a ripartire seguendo la curiosità e il desiderio di raccontare storie.

Il suo film Parla con me suggerisce che oggi il problema non sia tanto convincere qualcuno a parlare, quanto trovare chi sia disposto ad ascoltare. Dopo aver lavorato a lungo con bambini e adolescenti, perché noi adulti fatichiamo ad ascoltarli senza voler subito spiegare, correggere o consigliare?

“È una domanda enorme. Da genitore, mi chiedo ancora se sia stata davvero capace di ascoltare i miei figli. Ora sono grandi, ma mi rendo conto che bisogna continuare a dedicare tempo all’ascolto e al dialogo. Sono pratiche da coltivare. Quando ci si siede e si avvia un confronto come quello che raccontiamo nel film, accade qualcosa. Il problema è che non siamo abituati a farlo. Ascoltare richiede di fermarsi e scegliere consapevolmente di prestare attenzione, anziché aspettare che succeda per caso nella quotidianità. Me ne sono resa conto anche girando Il cerchio. Allora avevo cinque anni a disposizione, un tempo quasi infinito rispetto ai sei o sette giorni di Parla con me. Sono esperienze molto diverse, ma nascono dalla stessa domanda: quanto siamo disposti a lasciarci attraversare da ciò che viviamo? Credo inoltre che noi adulti siamo spesso presuntuosi. Vedo molta saccenza e poca disponibilità a mettersi nei panni degli altri, a guardare la realtà da una prospettiva diversa. Soprattutto davanti ai ragazzi, siamo convinti di sapere già tutto”.

In Parla con me invita ragazzi di circa dodici anni a riflettere sul futuro, proprio quando devono scegliere la scuola superiore. Non è contraddittorio considerarli troppo piccoli per molte esperienze e, contemporaneamente, chiedere loro decisioni che possono condizionare la vita?

“È un paradosso, ed è proprio da qui che siamo partiti con il laboratorio: volevamo capire se a quell’età sia davvero possibile compiere una scelta simile. Trovo assurdo che a dodici o tredici anni si debba decidere il proprio percorso scolastico. La scuola andrebbe riformata, non per prolungare necessariamente l’infanzia, ma perché quella è una fase delicatissima. Nel film si vede bene: alcuni ragazzi sembrano già adulti, altri sono ancora bambini e vogliono giocare con le bambole. È difficilissimo definirsi a quell’età. Eppure la scelta della scuola superiore indirizza gli anni successivi e contribuisce a delineare il futuro. La questione si complica ulteriormente quando si cresce in contesti segnati da confini geografici, sociali e culturali. Come si superano quei limiti?”.

Quanto pesa, in questa scelta, la disuguaglianza delle opportunità?

“Ho la sensazione che nell’Italia di trenta o quarant’anni fa, soprattutto nelle province del Sud, arrivare alla scuola superiore fosse già una conquista per molte famiglie. Oggi, però, non può bastare. Durante il laboratorio nessuno dei ragazzi mi ha parlato del liceo classico o scientifico. Anche perché quelle scuole non sono vicine. Non è soltanto una questione di immaginazione: frequentarle significa spesso pensare poi all’università, quindi a studi lunghi che le famiglie devono potersi permettere. Se una possibilità non esiste nemmeno nel territorio in cui vivi, è già un dato significativo. Non partiamo tutti dalle stesse condizioni. È inutile raccontarci il contrario: le opportunità sono diverse e, per di più, si stanno riducendo”.

In passato ha parlato dei confini geografici come possibili confini dell’immaginazione. Quanto incidono sulle aspirazioni dei ragazzi della Zona 167 di Lecce?

“Siamo proprio noi adulti a stabilire quali sogni siano accessibili. E gli adulti sono anche lo Stato, le persone che organizzano la società e determinano le condizioni in cui questi ragazzi crescono. La Zona 167 non è un quartiere particolarmente degradato. È una zona periferica, forse ancora guardata con diffidenza dagli stessi leccesi, ma osservandola da vicino non corrisponde necessariamente a quell’immagine. Negli anni Novanta la scuola del quartiere ospitava l’aula bunker del maxiprocesso alla Sacra Corona Unita. Oggi c’è il piccolo teatro di Ippolito Chiarello, ma per il resto c’è pochissimo. Finite le riprese, a Roma il mio montatore mi ha suggerito di girare altre immagini che mostrassero più vita. Gli ho spiegato che avevamo filmato esattamente ciò che avevamo trovato. Non avevo scelto di inquadrare soltanto strade deserte: quei ragazzi camminano da soli tra i palazzi perché è così che vivono il quartiere. Inoltre, la zona è delimitata da tre grandi arterie stradali. A dodici anni, oltrepassarle non è semplice”.

Quali responsabilità hanno insegnanti e famiglie nel restringere, anche involontariamente, le possibilità dei ragazzi?

“Le racconto un episodio che non riguarda direttamente i protagonisti del film, ma la mia esperienza di genitore. Ho sentito più volte insegnanti del liceo classico domandarsi, davanti a uno studente: ‘Siamo sicuri che sia il percorso giusto per lui?’. Parliamo di ragazzi che arrivano al liceo a quattordici anni. Ma a quell’età di che cosa possiamo essere sicuri? Mi chiedo anche quanti ragazzi di seconda generazione riescano ad accedere facilmente, persino in una città come Roma, al liceo classico o scientifico. Sono indirizzi ancora considerati di serie A, mentre gli altri vengono relegati in serie B. Sì, quei confini li costruiamo noi adulti”.

US: Emanuela Bruschi

In Parla con me sono i figli a intervistare i genitori, invertendo i ruoli abituali. Che effetto può avere su un genitore raccontarsi come persona, anziché soltanto come figura educativa?

“Credo sia un sollievo, una volta superato l’imbarazzo iniziale. È una mia impressione, perché quella parte del film è stata gestita direttamente dai ragazzi. Li abbiamo aiutati a preparare le domande, ragionando sul perché fosse interessante scoprire chi fossero stati i loro genitori da giovani. Volevamo che li vedessero come persone con un’infanzia, una storia, paure e insicurezze forse simili alle proprie. Ma durante le interviste non ero presente e non ho nemmeno incontrato i genitori. Era uno spazio riservato a loro. Chi ha desiderato farlo ha condiviso le riprese con noi. Abbiamo preferito non specificare se nel film compaiano tutte le interviste o soltanto alcune. Lo sanno solo i ragazzi. Guardando quelle immagini, però, ho avuto la sensazione che per i genitori fosse stato liberatorio. Lo è anche per me quando i miei figli si interessano alla persona che ero. E, da figlia, ho ricevuto moltissimo dai racconti sull’infanzia dei miei genitori. Condividere esperienze e fragilità può aprire un dialogo che non abbia come unico scopo quello di educare. A volte mettersi a nudo insegna più di una lezione. Spero che quelle interviste abbiano creato uno spazio di scoperta reciproca”.

Per intervistare i genitori, i ragazzi hanno usato lo smartphone, spesso accusato di isolare e impoverire le relazioni. Nel suo film, invece, diventa uno strumento di incontro. Voleva anche restituire agli adolescenti il controllo della propria immagine?

“Era uno degli obiettivi principali. Il progetto è nato nell’ambito dei bandi di Cinema e Scuola, in particolare della linea Visioni fuori luogo, che invitava a realizzare documentari in contesti decentrati, spostando lo sguardo dai luoghi abituali. Ci interessava capire come usare il documentario non soltanto per raccontare gli altri, ma anche per permettere loro di rappresentarsi. Oggi i ragazzi vengono continuamente ripresi con i cellulari e possono sentirsi quasi violati da quelle immagini. Volevamo ribaltare la prospettiva e dire loro: ‘Decidi tu che cosa mostrare di te’. Dove scegli di metterti per raccontarti? Come ti inquadri? Come riprendi la tua famiglia? Vuoi apparire oppure restare fuori campo? L’obiettivo era incoraggiarli a scegliere autonomamente come rappresentarsi”.

Tra Il cerchio e Parla con me c’è una continuità evidente: in entrambi osserva bambini e adolescenti durante la crescita. Che cosa le hanno fatto riscoprire dell’infanzia?

“Le racconto un episodio. Durante Il cerchio avevo stretto con i bambini lo stesso patto che ho poi proposto ai ragazzi di Parla con me: se volevano confidarmi qualcosa senza essere filmati, bastava chiedermi di spegnere la telecamera. E lo facevo. Era una regola di rispetto. Quando si lavora con i bambini, almeno per me, è fondamentale stabilire dei confini. A volte arrivavano correndo e gridavano: ‘Spegni subito la telecamera! Devo dirti un segreto’. Magari si trattava di un bigliettino d’amore o della scoperta di chi avesse preso una penna. Episodi che, agli occhi di un adulto, possono sembrare insignificanti, ma che per loro erano così importanti da dover restare riservati. Al contrario, alcuni mi raccontavano vicende familiari molto intime senza alcun pudore. Ho scelto di non inserire nel film alcune di quelle confidenze, proprio perché troppo personali. Mi ha colpita quanto siamo convinti di sapere che cosa conti per un bambino. Invece dovremmo osservarlo e ascoltarlo, senza attribuire automaticamente alle sue esperienze il valore che avrebbero per noi”.

Rispetto alla sua infanzia, che cosa è cambiato nel modo in cui i ragazzi vivono le emozioni e i momenti di solitudine?

“Quando ero ragazzina avevamo degli spazi vuoti. La nostra camera poteva diventare un luogo di silenzio e isolamento. Dopo un’esperienza difficile, potevamo chiuderci lì e avere il tempo di metabolizzarla, anche senza comprenderla fino in fondo. Oggi quello spazio sembra essersi perso. Con gli smartphone i ragazzi sono continuamente connessi ed esposti al mondo. Anche quando si ritirano in camera, non trovano più lo stesso vuoto che conoscevamo noi. È una differenza generazionale profonda, che cambia il modo di affrontare ciò che accade. Anche per questo dovremmo smettere di presumere di conoscere i loro bisogni e imparare ad ascoltarli davvero”.

Nel suo cinema racconta spesso persone che stanno cambiando, senza sapere ancora chi diventeranno. La interessa di più la trasformazione o l’incertezza che la precede?

“Entrambe, anche se forse mi attrae soprattutto la trasformazione. Mi affascinano le persone che, attraverso vite apparentemente piccole, contribuiscono a cambiare la società. Spesso sono figure invisibili, di cui nessuno racconta la storia. Credo che il documentario, come la letteratura, abbia la capacità di portarci altrove. Se ci lasciamo coinvolgere dalle vicende degli altri, ne usciamo cambiati. Non sono più la persona che ero quando ho iniziato a girare Parla con me. Che abbia trovato risposte oppure no, quell’esperienza mi ha trasformata. Penso sia successo anche ai ragazzi. Poi ciascuno torna alla propria vita, ma qualcosa resta. È questo che mi affascina”.

Quali film, libri o personaggi hanno segnato Sophie Chiarello, a partire dalla ragazzina che sognava di diventare ballerina?

“Sono tantissimi. Ho adorato Romy Schneider: ho visto tutti i suoi film, per me era un mito. E C’era una volta in America è probabilmente uno dei film che mi hanno segnata di più. Penso alla scena in cui lui la guarda ballare. Ma le storie che ci accompagnano cambiano con l’età. Ricordo anche Candy Candy, che a volte non potevo guardare perché dovevo andare a lezione, e Sissi l’imperatrice. Poi la scoperta di Kundera, la prima lettura di Cent’anni di solitudine. Ci sono film che vorrei rivedere e libri che torno a leggere. Sono opere diverse, ma ciascuna ha lasciato un segno in un momento della mia vita”.

Ha lavorato con registi e artisti molto diversi, tra cui Giuseppe Piccioni. Più che sapere che cosa le abbiano insegnato, vorrei chiederle quali lezioni abbia dovuto mettere in discussione per trovare la propria voce.

“Questa è una domanda da cento milioni di dollari! Non saprei indicarle un insegnamento preciso dal quale ho dovuto prendere le distanze. Ogni esperienza mi ha lasciato qualcosa. Quando ho incontrato Giuseppe Piccioni amavo molto il suo cinema: le atmosfere, la luce, l’essenzialità, la delicatezza con cui filmava. Ma è stata una scuola anche lavorare con Aldo, Giovanni e Giacomo, pur appartenendo a un universo completamente diverso. Ho sempre cercato di trarre qualcosa da ogni esperienza, anche durante la gavetta, nelle situazioni più difficili, quando magari ci si sente sfruttati. Finché ciò che imparavo aveva per me un valore superiore al prezzo da pagare, continuavo. Naturalmente c’era anche la necessità concreta di guadagnarsi da vivere. Spesso, però, mi ha guidata anche la consapevolezza di ciò che non volevo. Capire che cosa non mi piaceva mi aiutava, e mi aiuta tuttora, a riconoscere la direzione da prendere. La mia voce è nata da incontri, esperienze e scelte, comprese quelle che ho deciso di non fare”.

È nata e cresciuta in Francia da genitori pugliesi. Quanto del suo cinema nasce dall’appartenenza a più luoghi e quanto dalla sensazione di non appartenere completamente a nessuno?

“Sono vere entrambe le prospettive. E la ringrazio, perché ha colto bene il mio sentimento. Chi cresce con una doppia identità e poi lascia il luogo in cui è vissuto deve imparare a farsi bastare ciò che conserva di ciascun posto, anche negli affetti. Con mia sorella abbiamo realizzato un documentario, Ritals, che purtroppo è stato visto poco e affrontava proprio questo senso di lacerazione. Perché è una lacerazione, anche se rappresenta una grande ricchezza. Non ci si sente mai del tutto parte di un luogo. Vivo a Roma da moltissimi anni, ma non mi sento romana. Non so nemmeno quanto mi senta italiana. Quello che compare sui documenti conta fino a un certo punto. Eppure lo sforzo di far convivere due culture può generare qualcosa di nuovo. Nel mio caso erano mondi molto diversi, soprattutto allora: la Francia del Nord, la periferia parigina e il Salento. Realtà che dialogavano poco tra loro. Oggi tante persone convivono con appartenenze culturali ancora più distanti. Credo che proprio da questa condizione possa nascere una terza via. In francese si dice métissage; in italiano potremmo parlare di meticciato, di mescolanza. Credo sia la strada giusta: custodire e difendere le proprie identità, ma anche saperle intrecciare. È un tema che oggi ci porta su un terreno delicato, ma ritengo fondamentale trovare il modo di far convivere appartenenze diverse”.

Nel 2013 ha diretto Angela Finocchiaro in Ci vuole un gran fisico, una commedia sul rapporto delle donne con l’età e la propria immagine. A tredici anni di distanza, pensa che quel film abbia anticipato un dibattito che allora non era ancora pienamente compreso?

“La ringrazio per aver ricordato quel film. Oggi lo guardo con molta più tenerezza rispetto a quando l’ho realizzato. Non l’avevo scritto, ma l’ho diretto e, secondo me, non è riuscitissimo. Eppure affrontava temi molto moderni per l’epoca, che sono stati compresi troppo poco. C’era il coraggio, da parte di Angela Finocchiaro e mio, di parlare di menopausa e invecchiamento con ironia. Credo che nessuno lo avesse fatto prima, né dopo, almeno in quei termini. Era un’operazione coraggiosa che avrebbe meritato un accompagnamento diverso. Oggi quel film lo difendo. Allora ero forse meno matura, più insicura, e non riuscivo a guardarlo con la stessa clemenza. Non so quanto fossi consapevole, all’epoca, di aver anticipato quel dibattito. Angela probabilmente ne era già consapevole: sono temi che attraversano il suo lavoro fin dagli inizi, da prima che arrivassi in Italia. Per me quella consapevolezza è maturata dopo. Anche in questo sono cambiata. È per questo che oggi riesco a guardare il film con maggiore indulgenza, ad accoglierlo e a perdonarmi un po’ di più”.

E oggi, secondo lei, è cambiato il modo in cui il cinema e la società rappresentano le donne che invecchiano?

“Purtroppo non credo sia cambiato molto, né nel cinema né nella società. I social, poi, non aiutano: siamo bombardati da immagini e modelli. Liberarsi dal peso della propria immagine è diventato un lavoro enorme, probabilmente più difficile di prima. E la situazione sembra peggiorare. Un film come The Substance nasce proprio da questa realtà”.

Con Attitudini: Nessuna ha raccontato Aldo, Giovanni e Giacomo, ottenendo un grande successo al botteghino, non scontato per un documentario. Ha impiegato anni a convincere il trio a partecipare; anche Il cerchio ha richiesto cinque anni di lavoro. Come si mantiene viva la fiducia in un progetto così a lungo?

“Nel caso di Aldo, Giovanni e Giacomo, bisogna ammettere che giocavamo un po’ facile! Ma, a proposito di attesa, vorrei raccontarle come è nato Il cerchio. Attraversavo un periodo di grande smarrimento. Avevo due figli piccoli, non riuscivo più ad andare sul set e Ci vuole un gran fisico non mi aveva aperto le opportunità professionali che speravo. Mi sentivo una perdente, pensavo che la mia carriera fosse finita. A un certo punto ho comprato una piccola telecamera e ho cominciato a girare per il quartiere, filmando. Non so se risponda esattamente alla sua domanda, ma credo che tutto questo abbia molto a che fare con i desideri”.

Che ruolo hanno avuto la curiosità e i desideri nel farla ripartire?

“Penso a mia madre, che ha ottantacinque anni e vive in Salento. Desiderava entrare in un gruppo di lettura e qualche anno fa ci è riuscita. Le altre partecipanti potrebbero essere sue figlie, perfino sue nipoti. Ha iniziato a leggere con continuità a cinquant’anni, anche grazie al nostro incoraggiamento. Da allora ha letto tutto Balzac, Dostoevskij, Zola. Ancora oggi divora libri e vuole fare nuove scoperte. Noi cerchiamo sempre titoli che possano interessarle. Spero di conservare a lungo quella curiosità. Finché si hanno sogni e desideri, si continua a cercare di realizzarli, anche coinvolgendo le persone vicine. A volte, però, non sappiamo neppure che cosa desideriamo. Non sognavo di realizzare Il cerchio. Ho incontrato una realtà che meritava di essere osservata e raccontata: un piccolo mondo capace di parlare di qualcosa di molto più grande. Da lì è nato il film. Sono stati cinque anni di lavoro e costanza, certo, ma bisogna anche lasciarsi guidare dagli incontri. Tenere gli occhi e le orecchie aperti”.

Vorrei tornare alla domanda che attraversa Parla con me: chi voglio diventare? C’è una parte di Sophie Chiarello che ancora aspetta di trovare spazio?

“Nel mio mestiere voglio sicuramente realizzare un film di finzione, e vorrei farlo il prima possibile. Poi ci sono molti altri desideri. Vedremo. Spero che si realizzino”.

Che tipo di esperienza cerca, oggi, quando entra in una sala cinematografica?

“Mi piace essere spostata. Quando vado al cinema, voglio che il film mi scuota, mi metta a disagio, mi faccia idealmente alzare dalla poltrona. Cerco questo anche nella vita: esperienze che mi portino altrove e accendano la curiosità”.