Sophie Codegoni, domiciliari a Basciano dopo il caso del braccialetto elettronico: ma ora vive alle Canarie

Alessandro Basciano non si è presentato al commissariato di Milano per l’applicazione del braccialetto elettronico. Al suo posto, una comunicazione del legale: “Non risiede più in Italia, vive alle Canarie”. È questo l’ultimo sviluppo del procedimento per stalking a carico dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, accusato di condotte persecutorie nei confronti dell’ex compagna, la modella e influencer Sophie Codegoni.

Basciano non si presenta in commissariato: andrà ai domiciliari

Come riporta ANSA, il mancato rispetto della misura prevista dalla Cassazione ha portato all’aggravamento del quadro cautelare: per Basciano scatteranno gli arresti domiciliari appena rimetterà piede in territorio italiano.

Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame, che già nei mesi scorsi aveva accolto il ricorso della Procura dopo la scarcerazione avvenuta a novembre 2024. La vicenda giudiziaria ha avuto uno snodo importante nella giornata del 6 agosto.

ANSA

La modella e influencer Sophie Codegoni

Basciano era atteso in commissariato a Milano per l’applicazione del braccialetto elettronico, misura confermata dalla Cassazione il 30 aprile scorso, ma già rinviata più volte a causa della mancata disponibilità di dispositivi elettronici.

L’avvocato: “Vive alle Canarie”

Questa volta, però, la sua assenza non è stata giustificata da questioni tecniche, ma da un trasferimento all’estero.

Il legale di Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha fatto sapere che il suo assistito non ha più una residenza in Italia e che vive stabilmente alle Canarie.

Una dichiarazione che ha colto di sorpresa anche gli inquirenti, considerato che in passato l’uomo aveva indicato un indirizzo milanese, in zona Porta Venezia.

La denuncia di Sophie Codegoni

Il caso nasce dalla denuncia presentata da Sophie Codegoni nel dicembre 2023, nella quale la modella raccontava un crescendo di minacce, insulti e atteggiamenti ossessivi.

In sede di audizione, la giovane ha confermato quanto dichiarato in fase di denuncia, sottolineando come la sua quotidianità fosse cambiata per evitare qualsiasi contatto con l’ex compagno.

Anche l’analisi di alcune chat e messaggi scambiati tra i due avrebbe confermato la natura intimidatoria di alcuni comportamenti attribuiti a Basciano.

Dopo l’arresto iniziale, durato meno di 48 ore, il procedimento ha visto una serie di passaggi giudiziari culminati con la decisione della Cassazione.

Il divieto di avvicinamento e l’obbligo di braccialetto elettronico erano stati ritenuti proporzionati alla gravità dei fatti contestati. Ora, la mancata esecuzione della misura porta a un cambio di scenario: i domiciliari.