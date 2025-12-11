NOTIZIE
Temi Caldi:

Sophie Kinsella morta per un tumore al cervello, quando la scrittrice raccontò i primi sintomi: "Ero storta"

La scrittrice Sophie Kinsella è morta all'età di 55 anni per un tumore al cervello: in tv aveva raccontato i primi sintomi della malattia

Pubblicato:

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La scrittrice Sophie Kinsella, morta a 55 anni a causa di un glioblastoma, aveva parlato del suo tumore al cervello nel novembre 2024 in tv a Verissimo. La scrittrice aveva raccontato: “I primi segnali sono state le gambe, sono diventate debolissime. (…) Ho cominciato a inciampare, barcollare. Ero sempre tutta storta”.

Morta Sophie Kinsella, colpita da glioblastoma

Sophie Kinsella, la scrittrice britannica della serie di romanzi ‘I love shopping’, è morta all’età di 55 anni. La notizia della morte è stata diffusa dalla famiglia sui social network mercoledì 10 dicembre, due giorni prima del suo 56esimo compleanno.

Kinsella era malata di glioblastoma dal 2022, anche se la diagnosi è stata rivelata pubblicamente solo nell’aprile 2024.

Sophie Kinsella scrittrice mortaANSA

Sophie Kinsella, in una foto del 2009.

Il racconto di Sophie Kinsella sul glioblastoma

Ospite in collegamento a Verissimo nel novembre 2024, Sophie Kinsella aveva raccontato: “Ho vissuto una vita stupenda, ho scritto i miei libri, ho avuto successo, ho avuto cinque figli e un marito con cui ci amiamo. Sembrava veramente tutto perfetto. Poi un giorno mi sono svegliata in un letto di ospedale, senza ricordarmi perché fossi lì. Avevo la testa tutta fasciata e non riuscivo a capire cosa fosse successo. Dopo ho scoperto di aver avuto un’operazione importante e la diagnosi di un tumore al cervello”.

Sui primi segni del glioblastoma, ha poi detto: “I primi segnali sono state le gambe, sono diventate debolissime. Andavo in giro camminando in casa tenendomi ai mobili. Poi ho cominciato a inciampare e a barcollare e a quel punto mi sono resa conto che c’era qualcosa che non andava. Ero sempre tutta storta“.

Il racconto di Sophie Kinsella è proseguito così: “È stato mio marito a dire: ‘Deve esserci qualcosa che non va, dobbiamo andare in ospedale’. Eravamo in campagna quando l’ha detto, a un paio d’ore da Londra. Siamo andati in macchina fino a Londra per andare a fare una tac al cervello proprio per vedere se andava tutto bene. Sono salita in macchina, ma ora che siamo arrivati a Londra, cioè dopo due ore, non riuscivo nemmeno più a camminare. Mi hanno dovuto proprio portare in ospedale in sedia a rotelle”.

Sophie Kinsella “è morta serenamente”

Nel messaggio con cui la famiglia di Sophie Kinsella ha comunicato il suo decesso, si legge: “È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia”.

In un altro passaggio è scritto: “Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore ricevuto”.

Sophie Kinsella scrittrice morta ANSA

Leggi anche

Ford

Ultime Notizie

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo