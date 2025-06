Soppalco del bagno di una casa di Vittoria imbottito di droga, 57enne nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un uomo di 57 anni a Vittoria, dopo che è stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’uomo è stato condannato in via definitiva per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga.

La scoperta della droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti risalgono al 7 ottobre 2023, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti due borsoni contenenti 16,5 kg di hashish e 170 grammi di marijuana, nascosti all’interno di un soppalco nel bagno. Questo ingente quantitativo di sostanza stupefacente ha confermato l’intento di spaccio, portando all’arresto immediato dell’uomo.

Il passato criminale dell’arrestato

L’uomo arrestato non era nuovo alle forze dell’ordine, essendo già noto per reati di minacce, molestie o disturbo alle persone, furto e lesioni personali. Al momento dell’arresto, si trovava in regime di detenzione domiciliare, una misura che è stata successivamente revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Catania.

La condanna definitiva

A seguito della revoca della misura alternativa e dell’emissione del provvedimento restrittivo, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa. Qui dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Questa operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e nel garantire la sicurezza pubblica.

