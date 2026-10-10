Sopravvissuta alla condanna a morte con iniezione letale, Christa Pike è stata dimessa dall’ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La 50enne americana Christa Pike, sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall’ospedale ed è rientrata al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, il carcere femminile in cui è detenuta da 30 anni. Lo riferiscono i suoi avvocati in una dichiarazione diffusa nelle ultime ore.

Christa Pike dimessa dall’ospedale

Il 30 settembre Christa Pike è sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, il farmaco utilizzato nel tentativo di eseguire la pena capitale tramite iniezione letale. La donna era stata condannata a morte per l’omicidio della compagna di classe Colleen Slemmer, uccisa nel 1995 con colpi d’arma da fuoco e coltellate.

Dopo il fallito tentativo di esecuzione, Pike era stata ricoverata in ospedale e nelle scorse ore è stata dimessa.

Sopravvissuta al tentativo di esecuzione

“È grata ai soccorritori e all’équipe medica per le cure ricevute in circostanze eccezionali. Continua a essere assistita dal personale sanitario in carcere e continueremo a seguire il suo recupero”, hanno dichiarato i legali della donna.

Il 6 ottobre i suoi avvocati avevano annunciato che Christa Pike aveva ripreso conoscenza e riusciva a parlare dal letto d’ospedale. Il giorno successivo aveva iniziato a compiere “passi limitati” con l’aiuto di altre persone. L’8 ottobre, i legali avevano riferito ulteriori progressi: la donna camminava “con un po’ di assistenza”, le braccia stavano guarendo e recuperando mobilità e forza, i polmoni erano liberi e l’alimentazione era tornata alla normalità.

Secondo il Death Penalty Information Center (DPIC), Pike è l’unica persona nota negli Stati Uniti a essere sopravvissuta a un tentativo di esecuzione.

Esecuzioni sospese per tutto il 2026 in Tennessee

Secondo quanto riportato dai media americani, la condanna a morte di Christa Pike resta in vigore nonostante il fallito tentativo di esecuzione del 30 settembre: secondo la legge del Tennessee, infatti, la sentenza non viene annullata se la procedura non viene portata a termine.

Al momento, tuttavia, non è chiaro se e quando lo Stato tenterà nuovamente di giustiziarla. Dopo il caso, il governatore Bill Lee ha disposto una revisione indipendente delle procedure e sospeso le esecuzioni in Tennessee per il resto del 2026.

La sospensione non comporta una commutazione della pena di Pike, ma rinvia eventuali nuovi tentativi. La vicenda, senza precedenti noti negli Stati Uniti, solleva inoltre complessi interrogativi giuridici e medici, anche alla luce delle condizioni della detenuta e delle modalità dell’esecuzione fallita della condanna a morte.