Eseguito a Crotone un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a seguito di una sparatoria avvenuta sabato sera. Un uomo vittima di tentato omicidio è stato trovato in possesso di 3,6 chilogrammi di hashish e arrestato. L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, guidata dal Dr. Domenico Guarascio.

Le indagini dopo la sparatoria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Crotone ha avviato immediatamente le indagini dopo la sparatoria avvenuta in via Nazioni Unite, nel quartiere Tufolo–Farina. Nella serata di sabato, numerose chiamate al 112 NUE hanno segnalato la presenza di un uomo gravemente ferito e riverso a terra, colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco.

L’intervento delle forze dell’ordine e i primi soccorsi

Gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia Scientifica sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’accaduto. Dopo aver richiesto l’intervento del personale del 118, hanno garantito che l’uomo ferito venisse trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Al momento, la vittima si trova in prognosi riservata e sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

La scoperta della droga e l’arresto

Durante le indagini, gli investigatori hanno accertato che l’uomo ferito era l’utilizzatore di un’autovettura parcheggiata nei pressi del luogo della sparatoria. Nel corso della perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti 3,6 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti e pronti per la commercializzazione. Questa scoperta ha portato all’arresto dell’uomo, identificato come N.R., classe 1991, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto è attualmente piantonato presso il presidio ospedaliero.

Le indagini sul tentato omicidio

Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, proseguono senza sosta per individuare l’autore del tentato omicidio. Gli inquirenti stanno approfondendo ogni dettaglio utile a ricostruire la dinamica della sparatoria e a identificare i responsabili dell’aggressione armata.

IPA