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È di una denuncia per truffa a Sora. Un 45enne, residente in provincia di Ragusa, è stato accusato di aver raggirato una persona attraverso una nota applicazione di messaggistica istantanea, inducendola a effettuare bonifici a suo favore.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora ha permesso di ricostruire i dettagli della vicenda. Gli inquirenti hanno raccolto elementi che hanno portato a delineare un quadro indiziario grave nei confronti del sospettato, un uomo di 45 anni residente nella provincia di Ragusa.

Il modus operandi della truffa

L’indagine ha fatto emergere che la truffa sarebbe stata perpetrata utilizzando una piattaforma di messaggistica istantanea. L’autore avrebbe contattato la vittima, convincendola a compiere alcune operazioni su siti di condivisione video, promettendo in cambio un compenso economico. In realtà, dietro questa proposta si celava un raggiro ben orchestrato.

La vittima indotta a effettuare bonifici

Con una serie di stratagemmi, la vittima è stata persuasa a eseguire dei bonifici direttamente sul conto corrente dell’indagato. Solo successivamente la persona si è resa conto di essere stata ingannata e ha sporto denuncia, dando così il via alle indagini che hanno portato all’identificazione del presunto responsabile.

Il contesto territoriale

L’episodio si è verificato a Sora, mentre il presunto autore della truffa risiede nella provincia di Ragusa. Il caso evidenzia come le truffe online rappresentino un fenomeno in crescita, che può colpire chiunque, indipendentemente dalla distanza geografica tra vittima e autore.

IPA