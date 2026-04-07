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Due cittadini romeni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso a Sora. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato locale, i due avrebbero sottratto capi di abbigliamento da un esercizio commerciale, approfittando del mancato funzionamento del sistema antitaccheggio.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attività di indagine condotta dagli agenti del Commissariato di Sora. Gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due persone, un uomo e una donna, entrambi di nazionalità romena. I due sono stati accusati di aver commesso un furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento della città volsca.

Il modus operandi e le circostanze

Secondo quanto emerso dalle indagini, i presunti responsabili avrebbero agito in concorso, approfittando di una situazione favorevole: il sistema di antitaccheggio dell’esercizio commerciale non era funzionante al momento del furto. Questa circostanza avrebbe facilitato l’asportazione dei capi di abbigliamento, rendendo più agevole il compimento dell’atto illecito senza essere immediatamente scoperti.

Ulteriori sviluppi: precedenti e misure cautelari

Nel corso degli accertamenti, è emerso che la donna era già destinataria di un obbligo di dimora in un paese della provincia di Roma per la stessa tipologia di reato. Tale misura cautelare era stata disposta in relazione a precedenti episodi di furto, confermando una recidiva nella condotta contestata.

Il contesto e le motivazioni della comunicazione

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio che la Polizia di Stato porta avanti sul territorio. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza resta fondamentale per arginare fenomeni di furto e tutelare la sicurezza dei commercianti e dei cittadini.

IPA