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Una denuncia è scattata a Sora, dove una donna è stata segnalata per non aver rispettato le prescrizioni previste dalla normativa sulle armi. Il provvedimento è stato adottato in seguito al mancato adempimento dell’obbligo di comunicare il cambio di domicilio o residenza entro i termini stabiliti dalla legge.

Le ragioni dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno proceduto nei confronti di una donna che non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di armi. La segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle esigenze di trasparenza e diritto all’informazione.

L’intervento degli agenti si è reso necessario a causa della mancata presentazione, da parte della donna, della denuncia obbligatoria al competente ufficio di Polizia entro 72 ore dal cambio di domicilio o residenza. Tale obbligo è previsto dalla normativa vigente per garantire la tracciabilità delle armi e la sicurezza pubblica. La donna aveva regolarmente denunciato il possesso delle armi e delle relative munizioni, ma non ha rispettato la tempistica richiesta dalla legge in caso di trasferimento.

Le conseguenze della violazione

Come conseguenza della violazione, gli agenti hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni in possesso della donna. Il provvedimento è stato adottato a titolo precauzionale, in attesa che la posizione dell’indagata venga valutata dall’autorità giudiziaria. La donna è stata pertanto denunciata per la violazione delle prescrizioni sulle armi, come previsto dalla normativa di settore.

Il rispetto della presunzione di innocenza

Le autorità hanno sottolineato che, allo stato attuale, la donna è soltanto indiziata di reato e che la sua posizione sarà oggetto di approfondita valutazione giudiziaria.

L’episodio si è verificato a Sora, dove la Polizia di Stato continua a monitorare con attenzione il rispetto della normativa sulle armi, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire possibili situazioni di rischio.

IPA