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Una cinquantenne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria il bilancio di un’indagine della Polizia di Stato a Napoli, scaturita da una denuncia per estorsione presentata presso il Commissariato di P.S. di Sora (Frosinone). La donna è stata identificata come presunta responsabile di ripetuti tentativi di ricatto ai danni di una vittima, minacciata di diffusione di immagini private.

Cos’è successo a Sora

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto origine nei giorni scorsi, quando una persona si è rivolta agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora (Frosinone) per denunciare una serie di tentativi di estorsione subiti tramite messaggi provenienti da un’utenza telefonica estera.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima si è trovata al centro di una situazione di forte pressione psicologica. La persona offesa, temendo la possibile divulgazione di materiale privato che avrebbe potuto danneggiare gravemente la sua reputazione, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver già effettuato un versamento di denaro richiesto dal ricattatore.

Le modalità del ricatto

Il meccanismo messo in atto dalla presunta responsabile prevedeva l’invio di minacce tramite una linea telefonica straniera. In tali messaggi, la donna avrebbe intimato la vittima a consegnare somme di denaro, pena la pubblicazione di immagini compromettenti.

La paura di vedere la propria immagine pubblica irrimediabilmente danneggiata ha spinto la vittima a cedere almeno una volta alle richieste, prima di trovare il coraggio di denunciare l’accaduto.

L’intervento della Polizia e l’identificazione della sospettata

Gli agenti del Commissariato di Sora hanno avviato immediatamente accertamenti investigativi e bancari, riuscendo a tracciare il percorso del denaro versato dalla vittima.

Attraverso l’analisi dei movimenti finanziari, è stato possibile risalire all’intestataria del conto corrente su cui era stata accreditata la somma richiesta. L’attività investigativa ha così portato all’identificazione di una cinquantenne residente a Napoli, deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di estorsione.

Il rispetto della presunzione di innocenza

Le autorità hanno sottolineato che la donna è, allo stato attuale, solamente indiziata del reato contestato. La sua posizione sarà oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e soltanto una sentenza definitiva potrà eventualmente riconoscerla colpevole del reato di estorsione.

IPA