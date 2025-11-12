Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati e denunciati due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma bianca a Sora, durante un servizio straordinario di controllo nei pressi di un istituto scolastico. L’operazione, disposta dal Questore della Provincia di Frosinone, è stata condotta dal personale del Commissariato locale con il supporto di un’unità cinofila antidroga di Nettuno, nell’ambito del progetto dipartimentale “Scuole sicure”, volto a prevenire e contrastare il traffico di droga tra i giovani.

Controlli straordinari per la sicurezza nelle scuole

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la città di Sora è stata teatro di un servizio straordinario di ordine e sicurezza pubblica, mirato in particolare alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. L’iniziativa rientra nel progetto “Scuole sicure”, che prevede controlli rafforzati nelle aree frequentate dagli studenti.

Il fermo dei due fratelli e la perquisizione

Durante i controlli, gli agenti hanno fermato due giovani fratelli a bordo di una minicar nei pressi di una scuola. Nel corso dell’ispezione, i poliziotti hanno rinvenuto addosso ai ragazzi una quantità di hashish e un coltello a serramanico. La situazione ha indotto gli operatori a procedere con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei fermati.

Sequestri e denuncia

L’attività di perquisizione ha portato al rinvenimento di altro hashish, per un totale di 18 grammi, e banconote per un valore complessivo di 200 euro. Il materiale è stato sequestrato e per i due giovani è scattata la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma bianca.

Controlli anche a Fiuggi: sequestrati involucri di droga

A Fiuggi, sempre nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, sono stati effettuati controlli nelle vicinanze di due istituti scolastici. In questa occasione, gli agenti hanno rinvenuto 4 involucri contenenti sostanza derivata dalla canapa indiana, per un peso complessivo di un grammo. Le operazioni sono state condotte dal personale del Commissariato di Fiuggi, con il supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dell’unità cinofila antidroga di Nettuno.

Numeri dei controlli: persone e veicoli identificati

Nel corso dei servizi a Fiuggi, sono state identificate circa 400 persone e verificata la regolarità di 63 veicoli. Questi dati testimoniano l’intensità e la capillarità dei controlli messi in campo dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli studenti e prevenire fenomeni di spaccio nei pressi delle scuole.

