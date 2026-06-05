Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato e 74 banconote sequestrate a Sora: l’indagato, un 52enne residente nel sorano, è stato accusato di spendita e introduzione nello stato di monete falsificate dopo una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di denaro contraffatto.

La perquisizione e il ritrovamento delle banconote false

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora hanno dato esecuzione a una perquisizione mirata presso l’abitazione dell’uomo.

Intorno alle ore 07.00, il personale della Polizia di Stato si è recato presso la residenza del sospettato, situata nel territorio del sorano, per effettuare una perquisizione nell’ambito di una specifica attività di polizia giudiziaria. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un cassetto della camera da letto, un pacchetto composto da 74 banconote da 50 euro ciascuna, ritenute verosimilmente false.

Le caratteristiche delle banconote sequestrate

Le banconote, che sono state immediatamente sottoposte a sequestro, presentavano tutte la medesima matricola. Secondo quanto riferito dalla Polizia, la loro fattura era tale da poter facilmente trarre in inganno chiunque, rendendo il rischio di spendita e introduzione nello stato di monete falsificate particolarmente elevato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi pregiudizi di polizia legati a reati contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria. La sua posizione dovrà ora essere valutata in sede giudiziale, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Sora si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla falsificazione di monete e alla spendita di denaro contraffatto, fenomeni che rappresentano una minaccia per la sicurezza economica e la fiducia dei cittadini.

IPA