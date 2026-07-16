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È scattata una denuncia per atti persecutori a Sora, dove una giovane donna è stata accusata di aver perseguitato un uomo con messaggi offensivi, nonostante un precedente ammonimento delle autorità.

I fatti accertati dagli investigatori

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha coinvolto una 27enne residente nell’hinterland sorano, che è stata formalmente denunciata per atti persecutori nei confronti di un uomo. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora hanno ricostruito la sequenza dei fatti che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe inviato numerosi messaggi dal contenuto offensivo e denigratorio alla casella di posta elettronica aziendale della vittima. Questi messaggi, ora al vaglio degli inquirenti, sono stati spediti nell’arco temporale compreso tra il mese di aprile e quello di luglio.

L’ammonimento del Questore e la reiterazione delle condotte

Nonostante la 27enne fosse già stata destinataria di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Frosinone, notificatole proprio nel mese di aprile, la stessa avrebbe continuato a porre in essere comportamenti persecutori. L’ammonimento, che rappresenta una misura preventiva volta a scoraggiare ulteriori condotte illecite, non ha sortito l’effetto sperato.

Conclusioni

Il caso di Sora mette in luce l’importanza delle misure di prevenzione e la necessità di un attento monitoraggio delle situazioni di persecuzione e molestia. Le indagini proseguiranno per accertare ogni responsabilità, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

IPA