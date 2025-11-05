Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per estorsione a Sora. Un giovane uomo è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare personale dopo aver minacciato la vittima con richieste di denaro, a seguito di una prenotazione online non portata a termine. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il personale del Commissariato di Sora ha notificato un’ordinanza cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero di 35 anni, residente nel Vicentino. L’uomo si sarebbe reso responsabile di minacce estorsive ai danni di una persona che aveva prenotato online un incontro con una escort, salvo poi cambiare idea e non presentarsi all’appuntamento.

La dinamica dell’estorsione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, dopo aver effettuato la prenotazione online, ha iniziato a ricevere insistenti richieste di denaro. Le minacce riguardavano la possibile divulgazione della ricerca di compagnia, un elemento che ha spinto la parte offesa a cedere alle pressioni. In un primo momento, la vittima ha effettuato un bonifico per soddisfare la richiesta economica dell’estorsore. Successivamente, il pagamento è avvenuto di persona presso un’abitazione situata nel territorio del Sorano.

L’intervento della Polizia e l’identificazione

Grazie all’ultimo pagamento, gli agenti del Commissariato di Sora sono riusciti a documentare l’episodio e a identificare il presunto responsabile. Si tratta di un 35enne straniero residente nel Vicentino, che nella giornata del 30 ottobre scorso è stato raggiunto dal provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso tribunale.

