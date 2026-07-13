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È scattata una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia a Sora (Frosinone), dove un uomo è stato allontanato dalla casa familiare e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla moglie, con un limite di almeno 1000 metri. Il provvedimento è stato emesso il 10 luglio 2026 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, a seguito di un’indagine avviata dopo la denuncia della vittima.

Le indagini e la denuncia della vittima

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che la moglie dell’indagato ha sporto denuncia presso il Commissariato di Sora. Gli agenti hanno raccolto elementi che hanno permesso di ricostruire una situazione di maltrattamenti in famiglia protrattasi nel tempo. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe messo in atto comportamenti vessatori, offensivi, minacciosi e aggressivi nei confronti della consorte, generando in lei sofferenze morali e psicologiche tali da compromettere la serenità domestica e causare uno stato di soggezione e timore costante.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, valutando il quadro indiziario presentato dalla Polizia di Stato, ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, fissando una distanza minima di 1000 metri. L’uomo è stato rintracciato in un comune della provincia di Teramo dalla Squadra Mobile della Questura locale, che ha dato esecuzione al provvedimento.

Il contrasto alla violenza di genere

L’indagine si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio e prevenzione che la Questura di Frosinone e le sue articolazioni svolgono quotidianamente per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime e prevenire la reiterazione di reati simili.

Il ruolo delle istituzioni e l’importanza della denuncia

Il caso di Sora mette in luce il ruolo fondamentale delle istituzioni nel contrasto alla violenza domestica e l’importanza della collaborazione delle vittime, che attraverso la denuncia permettono alle forze dell’ordine di intervenire e attivare le necessarie misure di protezione.

IPA