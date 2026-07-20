Scontri durante la manifestazione per Abderrahim Fakir a Bologna, sorella sviene in piazza Nettuno

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La sorella di Abderrahim Fakir è svenuta durante il presidio organizzato in piazza del Nettuno, nel centro di Bologna, per chiedere che venga fatta chiarezza sulla morte dell’uomo, deceduto il 19 luglio dopo essere stato immobilizzato e ammanettato durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Scontri tra manifestanti e agenti in tenuta antisommossa durante la manifestazione.

Sorella di Abderrahim Fakir sviene in piazza Nettuno a Bologna, cosa è successo

Come riporta Tgcom, la sorella di Abderrahim Fakir si è sentita male proprio mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, le stava porgendo il microfono per permetterle di parlare davanti alle centinaia di persone presenti.

È crollata a terra ed è stata immediatamente soccorsa.

Poco dopo è arrivata un’ambulanza per prestarle assistenza.

Il presidio si è svolto mentre la Procura di Bologna sta ricostruendo tutte le fasi dell’intervento avvenuto in via Italo Svevo.

L’appello della nipote

Dopo il malore della sorella di Abderrahim Fakir, a prendere la parola è stata la nipote dell’uomo morto il 19 luglio.

La giovane ha ricordato lo zio e ha chiesto che le indagini permettano di ricostruire con precisione quanto avvenuto.

"Si chiamava Abderrahim Fakir. Era mio zio. Non era un numero, non era una notizia, non era un caso di cronaca: era una persona amata e qualcuno ha deciso di portarcelo via", ha dichiarato davanti alla piazza.

La nipote ha aggiunto che lo zio "meritava aiuto, ascolto, rispetto e dignità".

Durante il suo intervento, i partecipanti al presidio hanno ripetuto più volte la parola "giustizia".

"La nostra non è una richiesta di odio. Noi siamo qui per chiedere verità, giustizia e dignità", ha proseguito la giovane.

I parenti hanno inoltre chiesto che gli accertamenti non vengano affidati esclusivamente allo stesso corpo di polizia al quale appartengono gli agenti intervenuti.

Scontri polizia manifestanti

Come riporta Il Fatto Quotidiano, manifestanti e agenti in tenuta antisommossa sarebbero venuti a contatto durante la manifestazione.

In particolare la prima fila sarebbe entrata in contatto con gli agenti che hanno risposto con manganellate.

Sarebbe state lanciate alcune bottiglie e petardi verso gli agenti, mentre la polizia ha reagito attivando gli idranti e con il lancio di lacrimogeni.

Le indagini

La Procura di Bologna ha aperto un procedimento per chiarire le cause e le circostanze della morte di Abderrahim Fakir.

Il fascicolo è stato registrato secondo il cosiddetto modello 45-bis, introdotto per raccogliere le annotazioni preliminari relative a fatti che potrebbero essere stati commessi in presenza di una causa di giustificazione.

Al momento non risultano persone formalmente indagate.