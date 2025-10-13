Sorella di Paolo Taormina accusa Gaetano Maranzano, rivelazione sull'inseguimento: "Mi ha puntato la pistola"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sofia, la sorella di Paolo Taormina, ha raccontato gli ultimi momenti del fratello, ucciso a Palermo con un colpo di pistola da Gaetano Maranzano, che avrebbe puntato l’arma anche contro di lei. Marenzano ha confessato l’omicidio, adducendo motivazioni di natura sentimentale che gli avrebbero fatto “perdere il controllo”.

Omicidio di Paolo Taormina, il racconto della sorella

Il racconto più drammatico della notte in cui Paolo Taormina è stato ucciso da Gaetano Maranzano è stato restituito da Sofia, sua sorella. “Lo conoscevamo di vista, uno con cento collane d’oro al collo e la barba lunga non passa inosservato” ha detto del killer.

“Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l’ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un’altra. Poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale”.

ANSA

Alla fiaccolata per Paolo Taormina presenti la madre Fabiola e la sorella Sofia

Sofia ha descritto Paolo come un fratello protettivo, buono e generoso. “Un grande lavoratore, un ragazzo sincero, dedito alla famiglia. Era troppo malato di me, nel senso che aveva un carattere protettivo nei miei confronti e ci volevamo bene da morire”.

La versione è stata confermata anche da un altro testimone, il cugino del padre di Paolo. “Dai video si vede nitidamente il gesto di Gaetano Maranzano, che prima spara a Paolo e poi rivolge la pistola verso la sorella. Poi scappa via”

Palermo in lutto

L’Amministrazione comunale di Palermo, su disposizione del sindaco Roberto Lagalla, ha stabilito che la camera ardente di Paolo Taormina sarà allestita al Pala Oreto di via Santa Maria di Gesù. Tutte le attività sportive verranno sospese, e l’assessore Alessandro Anello coordinerà i lavori in base ai tempi fissati dalla magistratura.

“Paolo è morto da eroe, per difendere la gente del suo locale. Ho sentito l’ultimo respiro di mio figlio, ho sentito il suo cuore che si fermava, è morto fra le mie braccia” ha raccontato Fabiola Galioto, la mamma di Paolo Taormina, come riportato da a Rainews.

Il 21enne aveva lavorato negli Stati Uniti prima di avviare con la famiglia il nuovo locale. Era conosciuto per la sua professionalità e per il modo gentile con cui accoglieva i clienti.

La confessione di Gaetano Maranzano

Secondo le ricostruzioni, Paolo Taormina sarebbe intervenuto per fermare una lite scoppiata in strada davanti al bar di famiglia, a pochi passi dal Teatro Massimo.

Durante il caos, Gaetano Maranzano, che ha poi confessato, avrebbe estratto una pistola e sparato un solo colpo, centrando il giovane alla fronte.

Il movente, ancora da accertare, ruoterebbe intorno a vecchie tensioni sentimentali: l’assassino sostiene che la vittima avesse importunato la sua compagna. Una spiegazione che gli inquirenti considerano però poco credibile.