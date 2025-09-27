Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 20enne cittadino italiano per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari. L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 23 settembre in zona Savonarola, a Padova, quando il giovane è stato sorpreso all’interno dell’abitazione di famiglia, nonostante fosse sottoposto a una misura restrittiva imposta dall’Autorità Giudiziaria. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Questura, che hanno agito a seguito di una segnalazione di emergenza. L’arresto è stato convalidato il giorno successivo dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte regolarmente dalle pattuglie della Questura di Padova. L’obiettivo di questi servizi è garantire la sicurezza pubblica e intervenire tempestivamente in caso di segnalazioni di comportamenti illeciti o situazioni di pericolo per i cittadini.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

La mattina di martedì 23 settembre, intorno alle 08.00, una Volante della Questura è stata inviata in una laterale di via Savonarola dopo una chiamata al 113. La richiesta di aiuto è arrivata da una giovane donna che, al risveglio, ha trovato il fratello in bagno nella propria abitazione. L’uomo, però, era sottoposto a un divieto di avvicinamento sia alla madre che alla casa familiare, misura disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’aprile 2025.

La ragazza, spaventata dalla presenza del fratello, ha immediatamente contattato la Polizia. Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto e hanno trovato il giovane ancora all’interno dell’appartamento. Dopo averlo fermato, lo hanno condotto negli uffici della Questura per l’identificazione.

Il profilo del giovane: precedenti e provvedimenti

L’uomo arrestato è stato identificato come un 20enne cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia. In passato, in almeno tre occasioni, si era reso responsabile di aggressioni in strada ai danni di donne sconosciute, incontrate casualmente.

A suo carico risultano anche altri provvedimenti: nell’aprile 2024 il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, aveva emesso un Ammonimento per comportamenti aggressivi nei confronti della sorella. Nel novembre 2024 era stato notificato anche un Avviso Orale, con l’invito ad astenersi da condotte contrarie alla legge.

La dinamica dell’intrusione in casa

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane si sarebbe introdotto nell’abitazione approfittando dell’uscita della madre, che aveva chiuso male la porta d’ingresso. La porta risultava già difettosa a causa di un precedente episodio di lite familiare, durante il quale proprio il 21enne l’aveva danneggiata.

Questa circostanza ha permesso al ragazzo di entrare in casa, violando così le prescrizioni imposte dal tribunale. La sorella, accortasi della presenza del fratello, ha reagito prontamente chiedendo aiuto e consentendo così l’intervento tempestivo della Polizia.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle indagini, e constatata la flagranza del reato, il 21enne è stato arrestato per violazione delle prescrizioni previste dall’articolo 387-bis del Codice Penale. Il giovane è stato quindi posto a disposizione della Procura della Repubblica competente.

La mattina successiva, mercoledì 24 settembre, si è tenuta l’udienza per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti i presupposti per la detenzione preventiva.

Il contesto: prevenzione e sicurezza a Padova

Questo episodio si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine a Padova. Le pattuglie della Questura sono costantemente impegnate nel monitoraggio delle aree cittadine, con particolare attenzione alle situazioni di rischio legate a reati contro la persona e la famiglia.

L’obiettivo delle autorità è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e intervenire con tempestività in caso di violazioni delle misure cautelari, soprattutto quando queste riguardano contesti familiari delicati e già segnati da episodi di violenza o aggressione.

Le misure di tutela per le vittime

La vicenda mette in luce l’importanza delle misure di tutela per le vittime di violenza domestica e di comportamenti aggressivi all’interno del nucleo familiare. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e l’applicazione di provvedimenti restrittivi rappresentano strumenti fondamentali per prevenire ulteriori episodi e proteggere le persone più esposte a rischi.

Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto e a segnalare tempestivamente ogni violazione delle misure di protezione, affinché si possa intervenire in modo efficace e garantire la sicurezza di tutti i membri della famiglia.

IPA