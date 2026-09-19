Sorelle di 8 e 12 anni scomparse a Caltanissetta, disperato appello del padre per Domitilla e Benedetta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Due sorelle di 8 e 12 anni sono scomparse da casa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Domitilla e Benedetta, questo il nome delle due bambine, sono sparite alle 20 circa di venerdì 18 settembre. Il padre, Alessandro Costanza, ha presentato una denuncia ai carabinieri e ha lanciato un appello sui social per ritrovarle.

Due sorelle scomparse da Caltanissetta, appello del padre

Le ricerche di Domitilla e Benedetta sono in corso in tutto il territorio di San Cataldo. Polizia e carabinieri stanno setacciando la zona per trovare le due sorelline.

La denuncia di scomparsa è stata presentata dal padre, Alessandro Costanza, che ha raccontato di averle lasciate in casa da sole intorno alle 20 di venerdì 18 settembre, per andare a comprare il pane insieme all’altro figlio di 10 anni. Una volta tornato a casa, non le ha più trovate. L’uomo ha lanciato un appello sui social.

I carabinieri stanno visionando le immagini della sorveglianza

“Le mie figlie sono conosciute e ben volute da tutti, frequentano il catechismo – ha detto Alessandro Costanza – Benedetta purtroppo non ha il telefono cellulare che si è rotto e siamo in attesa di comprargliene uno nuovo. Chi sa qualcosa, ci faccia sapere”.

L’uomo ha sei figli, tutti affidati a lui nella fase di separazione dalla ex moglie. Dopo una nottata di ansia, Alessandro Costanza questa mattina si è recato nella caserma dei carabinieri di San Cataldo per sporgere denuncia di scomparsa di Domitilla e Benedetta.

Oltre alle ricerche sul campo, i carabinieri stanno anche procedendo con l’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere della zona. Secondo quanto riferito dai parenti delle bimbe, nei giorni precedenti non c’erano state avvisaglie o segnali tali da far pensare a un possibile allontanamento volontario.

Le parole del padre Alessandro Costanza su Facebook

Per il momento i carabinieri non escludono alcuna pista, ma ora la priorità è ovviamente ritrovare le due bambine. Qualche mese fa Alessandro Costanza aveva pubblicato su Facebook un post dedicato proprio ai suoi figli.

“I figli sono un dono prezioso di Dio e come tale sacro e inviolabile. Il mio più prezioso dono per il quale desidero ogni sorriso in ogni istante”, le parole di Costanza.

“Vi amo da morire figli miei, a voi dedico ogni piccola cosa, ogni cosa che faccio, tutte le giornate di intenso e duro lavoro, ogni attimo, come il sangue che mi scorre nelle vene”, aveva scritto ancora il padre delle due bambine scomparse in provincia di Caltanissetta la sera del 18 settembre.

L’appello del sindaco di San Cataldo

Il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, su Facebook ha lanciato un appello chiedendo la massima diffusione della notizia della scomparsa.

“Chiunque le veda o abbia notizie utili è pregato di avvisare immediatamente carabinieri, polizia o polizia municipale. Per favore condividete il più possibile!”, ha scritto il primo cittadino il sindaco.