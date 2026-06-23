Sorelle ritrovate, il padre commenta l'audio in lacrime della madre Valentina D'Acunto: "Ci ero abituato"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Ci ero abituato a queste cose qui”, questo il commento di Stefano Di Giacinto, padre delle sorelle ritrovate, all’ascolto dell’audio della madre Valentina D’Acunto in cui in lacrime chiedeva alle figlie di ritornare a casa. Un appello arrivato nei giorni in cui Sarah e Alysia avevano fatto perdere le loro tracce. Le due sorelle sarebbero state ritrovate in casa di una lontana parente della mamma. I carabinieri hanno eseguito il decreto di fermo per il concreto pericolo di fuga di Valentina D’Acunto, il suo compagno Vincenzo e il nonno materno delle bambine, Marco.

Sorelle ritrovate, il commento del padre alle lacrime della mamma Valentina

Nella puntata del 23 giugno di Storie Italiane è stato fatto riascoltare l’audio dell’appello di Valentina D’Acunto per le sorelle scomparse.

Stefano Di Giacinto, il padre, ha commentato: “Ci ero abituato a queste cose qui perché in precedenza lo ha sempre fatto”.

“Non ho mai creduto né all’appello questi pianti, queste sceneggiate, sia lei che la mamma”, ha sottolineato.

Infine è scoppiato a piangere per la commozione.

Il riferimento ai social

Stefano Di Giacinto ha detto che per lui si tratta di “una liberazione anche se ho tutto il contro”.

Alla domanda di Eleonora Daniele, ha chiarito che il suo “mondo contro” era riferito ai social.

In particolare, gli avevano consigliato di non leggere i commenti ma qualcosa è trapelato.

“Tutte le cose che ogni tanto leggo, mi avete detto di non leggerle, però un occhio ogni tanto l’ho buttato”.

Ha poi sottolineato di “andare avanti”.

Le parole dell’avvocato

Durante la trasmissione è intervenuto anche Francesco Riccardi, legale di Stefano Di Giacinto, il padre delle sorelle scomparse e poi ritrovate.

“Rispetto alla casa famiglia ci sono delle responsabilità in relazione all’evento del rapimento. Quello che inizialmente era possibile considerare una sottrazione consensuale ma che poi si è trasformata probabilmente in un sequestro di persona”, ha spiegato.

In merito alla revoca della responsabilità genitoriale, il legale ha voluto specificare che si tratta di “decadenza”.

“Si è arrivati ad una sentenza da parte del Tribunale di Cassino a distanza di sei anni di ampia istruttoria dove alla madre sono state offerte molteplici occasioni per poter recuperare quelle che erano le sue condotte, i suoi errori e quindi prima di fare l’allontanamento, lo Stato italiano ha messo in campo una serie di interventi che la signora ha sempre ignorato”, le sue parole.

Invece, l’avvocato di Valentina D’Acunto si è detto “sconvolto” per quanto accaduto perché credeva alla buona fede della mamma.

Il piano per il presunto sequestro e la successiva fuga avrebbe previsto anche l’uso di sim illegali.

Come stanno le sorelle Sarah e Alisya

Come riporta l’ANSA, al momento Sarah e Alisya si trovano in una casa famiglia.

A dichiaralo è Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno e attualmente il tutore legale delle due sorelle ritrovate.

“Stiamo valutando le azioni da mettere in campo per tutelare i loro interessi, ovviamente in attesa di capire l’evoluzione del tema giudiziario. Le incontrerò nelle prossime ore, dato che prima abbiamo voluto lasciare loro del tempo”, ha spiegato.

In merito ad un incontro tra le due sorelle e il padre, ha chiarito: “Per il momento non so dare dei tempi ma l’obiettivo, come dice la sentenza del 28 maggio, è il recupero del rapporto con il genitore, e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Comunque attiveremo dei percorsi di sostegno, come dice la sentenza che ha riconcesso la responsabilità genitoriale”.