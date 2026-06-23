Sorelle ritrovate, il padre e il compagno di Valentina D'Acunto sorvegliati a vista in carcere: "Increduli"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Secondo fonti penitenziarie Vincenzo Esposito e Marco D’Acunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina d’Acunto, madre delle sorelle ritrovate, sembrano increduli per l’epilogo della vicenda. I due uomini si trovano in carcere a Sulmona, la donna invece nella casa circondariale di Teramo.

Sorelle ritrovate, la reazione di padre e compagno di Valentina D’Acunto

Come riporta l’ANSA, Vincenzo Esposito e Marco D’Acunto sarebbero sorvegliati a vista e in isolamento in carcere.

Il compagno e padre di Valentina D’Acunto sarebbero accusati di sequestro di persona aggravato in concorso e si trova nel carcere di Sulmona.

Anche la madre sarebbe accusata dello stesso reato e si trova nella casa circondariale di Teramo.

Vincenzo Esposito e Marco D’Acunto sarebbero “increduli” per l’epilogo della vicenda.

Secondo fonti penitenziarie, si comportano come se non avessero compreso la gravità delle azioni commesse.

Le indagini sul caso delle sorelle ritrovate

LaPresse aggiunge ulteriori dettagli alle indagini sul caso delle sorelle ritrovate.

Non sarebbe escluso il coinvolgimento di altre persone per il sequestro di Alysia e Sarah.

Gli inquirenti starebbero procedendo alla loro identificazione.

Questo sarebbe emerso dal decreto di fermo emesso nei confronti della madre delle bambine, Valentina D’Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il nonno materno Marco D’Acunto.

Le parole di Stefano Di Giacinto

Come comunicato all’ANSA da Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno e tutore legale delle sorelle ritrovate, Alysia e Sarah si trovano in una casa famiglia e avrà un incontro con loro nelle prossime ore.

Il padre delle due sorelle ha commentato a Storie Italiane la vicenda.

In particolare, dopo aver ascoltato l’audio dell’appello di Valentina D’Acunto durante i giorni della scomparsa, si è detto non sorpreso.

“Ci ero abituato a queste cose qui perché in precedenza lo ha sempre fatto”, le sue parole dopo aver ascoltato le parole in lacrime della mamma di Sarah e Alysia.

Intanto, l’avvocato di Valentina D’Acunto si è detto “sconvolto” per quanto accaduto perché credeva alla buona fede della mamma.

Il piano per il presunto sequestro e la successiva fuga avrebbe previsto anche l’uso di sim illegali.

La nonna delle due sorelle ha invece puntato il dito contro il padre: “Devono indagare su di lui”.