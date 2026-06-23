Sorelle ritrovate, il piano per la fuga con le sim acquistate illegalmente a Napoli intestate a due pakistani

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per la ricostruzione completa del piano delle persone arrestate per il sequestro delle sorelle scomparse da Civitella Alfedena e ritrovate a Formia sono state di fondamentale importanza, per gli inquirenti, le intercettazioni telefoniche. Diverse sim sono state acquistate illegalmente a Napoli. La madre delle ragazze, il giorno prima della sparizione delle figlie, ha ricevuto due telefonate da due numeri intestati a due pakistani sconosciuti all’anagrafe.

Le intercettazioni sul caso delle sorelle scomparse e ritrovate

Il decreto di fermo firmato dal procuratore di Sulmona Luciano D’Angelo ha ricostruito passo passo le varie fasi del piano che ha visto protagonisti Valentina D’Acunto (la mamma delle due sorelle), il compagno e il padre.

Tutti e tre sono finiti in carcere con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.

ANSA

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato da ANSA, il 5 giugno, cioè il giorno prima della scomparsa delle ragazze, la mamma avrebbe ricevuto due telefonate da due numeri risultati poi intestati a due persone fittizie, ossia due pachistani sconosciuti all’anagrafe.

Il pomeriggio del 6 giugno, giorno della sparizione, la madre avrebbe chiamato a sua volta uno dei due numeri.

In seguito è stato scoperto che le sim erano tra le dieci acquistate illegalmente a Napoli, di cui sette ancora disponibili.

Le successive intercettazioni sui telefoni del papà, della mamma e degli zii della donna hanno reso il quadro ancora più chiaro, portando all’esecuzione del fermo.

Durante le indagini, tra le utenze telefoniche controllate dagli investigatori ci sono state anche quelle associate ai telefoni del fidanzato della maggiore delle ragazze, di un’amica e di un operatore della casa famiglia.

La svolta nel caso delle sorelle ritrovate grazie a una videochiamata

A far scattare il blitz dei carabinieri è stata una videochiamata tra la mamma e le due figlie.

Le due ragazze, per 15 giorni, hanno vissuto a casa di una lontana parente della madre, in una camera da letto, senza mai uscire e con l’unica concessione della tv.

Le parole della donna che ha tenuto le ragazze nascoste in casa

L’agenzia ANSA ha riportato anche alcune dichiarazioni della donna anziana, lontana parente della madre delle ragazze, che le ha tenute in casa per 15 giorni tra la sparizione e il ritrovamento.

Le sue parole: “Sono stata contattata appositamente per questo e ho seguito un ordine: dovevo tenere le bambine. Ho capito che le stavano cercando, non sono scema: ne parlava la tv. Certo che lo rifarei, perché le bambine volevano stare con la mamma“.

Le dichiarazioni dell’avvocato di Valentina D’Acunto

Sempre all’ANSA, Enrico Mastantuono, avvocato di Valentina D’Acunto, ha dichiarato: “Se avessi saputo che la mamma stava bleffando, ne avrei dato notizia all’autorità giudiziaria, anzitutto per le bambine”.

Il legale ha poi aggiunto: “Ho provato gioia per il ritrovamento delle ragazze in salute e sgomento per tutto il resto”.