Sorelle ritrovate, l’arrivo in tribunale a Sulmona dei tre fermati: c’è anche la mamma Valentina D'Acunto
La donna, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco D'Acunto sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso
I tre fermati per il caso delle sorelle scomparse e poi ritrovate a Formia sono giunti al tribunale di Sulmona per gli interrogatori di garanzia. La madre delle ragazzine, Valentina D’Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco D’Acunto sono stati fermati all’alba di lunedì con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Il gip valuta la convalida del fermo. Indagata a piede libero l’anziana che avrebbe ospitato le minori durante l’allontanamento.