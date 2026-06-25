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Sorelle ritrovate, l’arrivo in tribunale a Sulmona dei tre fermati: c’è anche la mamma Valentina D'Acunto

La donna, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco D'Acunto sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso

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I tre fermati per il caso delle sorelle scomparse e poi ritrovate a Formia sono giunti al tribunale di Sulmona per gli interrogatori di garanzia. La madre delle ragazzine, Valentina D’Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco D’Acunto sono stati fermati all’alba di lunedì con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Il gip valuta la convalida del fermo. Indagata a piede libero l’anziana che avrebbe ospitato le minori durante l’allontanamento.

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