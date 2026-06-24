Sorelle ritrovate, la madre Valentina D'Acunto insiste dal carcere: "Voglio rivederle, vogliono stare con me"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe “provatissima” dal carcere Valentina D’Acunto, la mamma delle sorelle ritrovate. La donna avrebbe chiesto con insistenza di rivedere Sarah e Alysia: “Voglio stare con loro, loro vogliono stare con me”. Queste le parole che avrebbe pronunciato a Monia Scalera, garante dei detenuti della Regione Abruzzo.

Sorelle ritrovate, le parole della madre

A dare la notizia sulle condizioni di Valentina D’Acunto è l’ANSA.

“Voglio rivedere le mie figlie al più presto, voglio stare con loro, loro vogliono stare con me”, le parole della madre.

Monia Scalera avrebbe inoltre definito la donna “provatissima”, ma sottolineato che “ha tanta solidarietà attorno” ed è “circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola”.

Per la garante dei detenuti “quando ci sono nuovi arrivati, introdotti all’improvviso in carcere, la situazione va assolutamente monitorata. La direttrice della struttura sta facendo un ottimo lavoro”.

La richiesta di aiuto

Monia Scalera ha anche sottolineato come probabilmente Valentina D’Acunto non abbia contezza della gravità dei fatti che le vengono contestati.

“Lei ha tanta solidarietà intorno ed è circondata da queste detenute che comunque non la lasciano mai da sola. È molto provata”, ha spiegato.

Ha poi aggiunto. “Mi ha chiesto ‘mi aiuti come può, se può, faccia tutto quello che può, mi aiuti'”.

La scelta di uno degli avvocati di Valentina D’Acunto

Nella puntata del 24 giugno di Morning News è stata rivelata la scelta di uno degli avvocati di Valentina D’Acunto.

Il legale Giuseppe D’Amici ha rinunciato al mandato difensivo della madre delle sorelle ritrovate.

All’ANSA, in una nota, ha spiegato: “Comprendo l’amore materno e l’esasperazione, ma non riesco a giustificare quanto accaduto”.

Ha poi aggiunto: “Non ritengo di poter andare oltre e preferisco rinunciare al mandato, senza esprimere opinioni. Non sono nessuno per giudicare, ma è una mia libertà e un mio senso del dovere etico”.

Nel comunicato, il legale spiega che la scelta è stata determinata da “sopraggiunti motivi personali e professionali che rendono impossibile il prosieguo dell’assistenza legale nel rispetto dei principi di deontologia professionale”.