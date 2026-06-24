Sorelle ritrovate, la mamma di Valentina D'Acunto accusa Stefano Di Giacinto: "Devono indagare sul padre"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il caso delle sorelle ritrovate si arricchisce di un nuovo capitolo familiare e giudiziario che vede crollare le prime versioni ufficiali. Durante la puntata di La Vita in Diretta andata in onda il 24 giugno, sono emersi dettagli sulla fuga delle bambine dalla casa-famiglia. La nonna materna Maria è intervenuta pubblicamente per difendere a spada tratta il piano strategico orchestrato per sottrarre le minori, lanciando contemporaneamente accuse violentissime nei confronti dell’ex compagno della figlia, Stefano Di Giacinto.

La mamma di Valentina D’Acunto accusa Stefano Di Giacinto

Il programma di Rai 1 ha mostrato i filmati dei giorni scorsi in cui la nonna piangeva disperata davanti alle telecamere, supplicando le nipoti di tornare a casa.

Una messinscena mediatica, dato che l’anziana sapeva perfettamente che le piccole si nascondevano a casa della zia Sofia.

La regia del piano era stata interamente firmata da Valentina D’Acunto e dal suo attuale partner.

La stessa nonna, con una registrazione audio esclusiva diffusa in trasmissione, ha rivendicato l’azione: “I buoni stanno dentro, i cattivi stanno fuori“, ha dichiarato, spiegando che la figlia ha soltanto esaudito il desiderio delle bimbe di scappare dalla struttura protetta.

Sorelle ritrovate, il ruolo del padre

Il focus dello scontro si sposta ora sul ruolo del padre delle sorelle. La nonna materna ha chiesto con insistenza agli inquirenti di spostare l’attenzione investigativa, affermando con decisione che le autorità “devono indagare sul padre”.

Secondo la famiglia materna, le ragioni profonde della fuga sarebbero da ricercare proprio nei comportamenti dell’uomo, una tesi che punta a rovesciare le colpe del sequestro di persona e a giustificare il blitz nella casa-famiglia.

Dal canto suo, Stefano Di Giacinto respinge fermamente ogni accusa e ha già annunciato di aver concordato un incontro ufficiale con una delle sue due figlie.

La battaglia per l’affidamento delle sorelle ritrovate resta legata alle decisioni dei giudici.

Come ricordato dagli esperti legali, anche se le minori esprimono il desiderio di stare con Valentina D’Acunto, la legge prevede che sia solo il Tribunale a decidere il loro collocamento, valutando esclusivamente il preminente interesse e la tutela psicofisica delle vittime.

Come sta Valentina D’Acunto

Mentre la madre delle sorelle ritrovate si trova in carcere “provatissima” ma supportata dalla solidarietà delle altre detenute, la difesa perde pezzi.

L’avvocato Giuseppe D’Amici ha infatti rinunciato al mandato difensivo di Valentina D’Acunto per motivi etici e deontologici, dichiarando all’ANSA di non poter giustificare la gravità dell’accaduto, nonostante l’esasperazione dell’amore materno.

Nel frattempo, il Tribunale mantiene la linea della massima fermezza, poiché i precedenti atti manipolativi compiuti dalla madre sulle figlie avevano già compromesso la sua potestà genitoriale.