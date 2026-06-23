Sorelle ritrovate, la nonna difende Valentina D'Acunto: "Devono indagare sul padre", la replica dell'uomo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le indagini sul caso delle sorelle ritrovate. La nonna di Alysia e Sarah non ci sta e sul padre dichiara: “Devono indagare su di lui, i buoni stanno dentro e i cattivi stanno fuori”. Stefano Di Giacinto ha replicato con una novità: “Nei prossimi giorni tirerò fuori qualcosa che ho tenuto e che le forze dell’ordine già hanno”.

Sorelle ritrovate, le parole della nonna

Il botta e risposta tra la nonna delle sorelle ritrovate e il padre è avvenuto nella puntata del 23 giugno de La Vita in Diretta.

Contattata telefonicamente, la nonna ha motivato il gesto del marito, nonno delle sorelle, di Valentina D’Acunto e del compagno.

“È una mamma. Ha fatto quello che ha fatto perché non voleva perderle. Le bambine devono essere ascoltate perché la verità deve uscire fuori”, le parole della donna.

Poi le parole su Stefano Di Giacinto: “Devono indagare sul padre, i buoni stanno dentro e i cattivi stanno fuori”.

Il piano della mamma

La nonna ha spiegato anche quale fosse il piano della figlia dopo aver portato Sarah e Alysia a casa di una parente.

“Non dovevano stare a vita. Le ragazze dovevano tornare a casa e devono essere ascoltate”, le sue parole.

“Hanno tante cose da dire. Le hanno rinchiuse là dentro perché le ragazze non dovevano parlare, non deve uscire la m***a”, ha spiegato la nonna di Valentina D’Acunto.

La risposta di Stefano Di Giacinto

Stefano Di Giacinto, padre delle sorelle ritrovate, ha risposto alle parole della nonna rivelando di voler tirare fuori un elemento finora tenuto da parte.

“Replicherò nei prossimi giorni perché ho qualcosa che ancora non avevo tirato fuori, volevo prima che le ragazze fossero in sicurezza. Adesso tirerò fuori quello che ho tenuto e che hanno da giorni anche le forze dell’ordine”, le sue parole.

In merito alle parole della nonna, ha spiegato di non sapere che cosa le è stato messo in testa.

“Io ci tengo alle mie figlie, mi hanno vietato di stare con loro tutti questi anni, non ho mai fatto del male a nessuno, anzi. Se la signora Maria dice questo, tiriamo fuori la verità”, ha concluso.

Stefano Di Giacinto aveva parlato anche a Storie Italiane spiegando di non essere sorpreso dalle lacrime della moglie durante l’appello per ritrovare le figlie.

Intanto, l’avvocato di Valentina D’Acunto si è detto “sconvolto” per quanto accaduto perché credeva alla buona fede della mamma.

Il piano per il presunto sequestro e la successiva fuga avrebbe previsto anche l’uso di sim illegali.

Nel carcere di Sulmona, Vincenzo Esposito e Marco D’Acunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina d’Acunto, madre delle sorelle ritrovate, sembrano increduli per l’epilogo della vicenda.