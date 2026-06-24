Sorelle ritrovate, la rivelazione del padre in tv sull'incontro con la figlia: "Disse che era stata comandata"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Stefano Di Giacinto, padre delle sorelle ritrovate, ha rivelato in tv di aver avuto un incontro autorizzato con una delle due figlie. In quell’occasione, la ragazza aveva chiesto scusa al padre, spiegando il perché dei suoi comportamenti: “Mi ha detto che era stata gestita e comandata”.

Sorelle ritrovate, la rivelazione del padre

Nella puntata del 24 giugno di Storie Italiane, è stato ospite Stefano Di Giacinto, padre delle sorelle ritrovate.

L’uomo, visibilmente commosso, ha raccontato per la prima volta dell’incontro autorizzato avuto con sua figlia maggiore.

“Mia figlia grande aveva chiesto ai servizi sociali di potermi incontrare, ci siamo incontrati il 22 di maggio a Cassino, un incontro durato più di due ore”, ha rivelato.

L’uomo è poi entrato nel dettaglio di quanto accaduto.

La presunta manipolazione

Stefano Di Giacinto ha sottolineato che l’incontro è avvenuto dopo sei anni e mezzo.

“Ci sono stati degli abbracci, coccole, carezze, abbiamo pianto insieme”, le sue parole.

Poi ha rivelato che la figlia si sarebbe, a suo dire, pentita.

“Mi ha chiesto scusa di tutto ciò che aveva fatto nei miei confronti” ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “Mi ha detto che era stata gestita e comandata di fare tutto ciò”.

L’incontro segreto

La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, ha chiesto al padre delle sorelle ritrovate se questo incontro con la figlia maggiore potesse essere un possibile “movente” per il gesto della madre Valentina D’Acunto.

“Non eravamo soli, con noi c’era la curatrice delle ragazze, l’assistente sociale del comune di Minturno, il fidanzatino della grande e la responsabile della struttura”, ha spiegato.

Poi “ho sognato quelle due ore, poi mi è caduto nuovamente il mondo addosso”.

In merito alla richiesta della figlia ha spiegato: “Aveva chiesto ai servizi di potermi incontrare ma non voleva dirlo alla sorellina e nemmeno alla mamma. Lei ha espressamente chiesto di incontrarmi, i giudici erano a conoscenza”.

A Virgilio Notizie l’avvocato Lorenzo Puglisi ha spiegato che “le figlie possono essere sentite, ma a decidere è il Tribunale, in nome del loro interesse”.

Intanto, Valentina D’Acunto dal carcere chiede di rivedere le figlie: “Vogliono stare con me”.