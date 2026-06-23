Sorelle ritrovate, Mastantuono avvocato della madre Valentina D'Acunto è sconvolto: credeva alla buona fede

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Enrico Mastantuono, l’avvocato di Valentina D’Acunto, madre delle sorelle scomparse a Civitella Alfedena e ritrovate a Formia, si è detto “sconvolto” da quanto emerso sulla sua assistita nel corso delle indagini. Il legale ha riferito di aver creduto fermamente in ciò che la sua assistita, indagata per sequestro di persona aggravato in concorso, gli aveva raccontato sulla scomparsa delle ragazze.

“Sconvolto” l’avvocato di Valentina D’Acunto

La trasmissione Morning News ha contattato l’avvocato Enrico Mastantuono, che assiste Valentina D’Acunto, indagata per il sequestro delle due figlie, scomparse da Civitella Alfedena e ritrovate dopo due settimane a Formia.

Il legale ha riferito di non aver ancora sentito la donna dopo il fermo dei carabinieri, ma è stato solo avvisato che la sua assistita sarebbe stata fermata e portata al carcere di Teramo.

L’avvocato Mastantuono – ha riportato l’inviata della trasmissione – credeva fermamente in quello che la sua assistita gli aveva raccontato nei giorni della scomparsa delle figlie.

Credeva nella buona fede della sua assistita, anche quando lei, poco prima del ritrovamento, aveva detto ‘Penso che siano morte’.

Il legale di Valentina D’Acunto si è detto “sconvolto” di quello che è accaduto, aggiungendo che non sa quello che accadrà nel corso dell’interrogatorio.

ANSA

All’ANSA, lo stesso avvocato Mastantuono ha dichiarato: “Se avessi saputo che la madre stava bleffando, ne avrei dato notizia all’autorità giudiziaria, anzitutto per le bambine”.

Mastantuono, da anni avvocato di Valentina D’Acunto e ora difensore di fiducia anche del padre della donna e del compagno, ha aggiunto: “Continuerò a difendere queste persone, il dovere professionale mi impone di difenderle”.

Ancora il legale: “Ho provato gioia per il ritrovamento delle ragazze in salute e sgomento per tutto il resto, per quello che è derivato e per quello che ne deriverà. Le spese le pagheranno le bambine, che non hanno alcuna responsabilità”.

Parlando della mamma delle bambine, in questo momento in carcere a Teramo, Mastantuono l’ha definita “una madre apprensiva e amorevole, descritta nelle relazioni come accudente, come una madre non allineata ai diktat dei servizi sociali e poco autoritaria con le figlie”.

Il legale ha poi concluso: “Non vedo e non sento Valentina da giorni. Ho intravisto il compagno e il padre al loro arrivo in caserma a Formia, la sera del ritrovamento. Mi sono sembrati spaventati”.

Lo sfogo della donna che ha tenuto in casa le ragazze

Il programma Mediaset Morning News ha anche intervistato la lontana parente di Valentina D’Acunto che ha tenuto le ragazze in casa per due settimane a Formia.

La donna ha smentito che le due sorelle fossero segregate: “Loro erano libere in casa, cucinavano, facevano i dolci… Erano loro stesse a chiudersi in camera. Se mi serviva qualcosa, chiedevo permesso ed entravo. Le vedevo a pranzo e cena, per il resto stavano per conto loro”.

Sui motivi per cui ha scelto di aiutare Valentina D’Acunto, ha poi detto: “Qualsiasi persona avrebbe dato il suo aiuto. Sono ragazze e hanno bisogno della mamma. Se devono fare un discorso col padre, cosa gli dicono?”.

Poi si è lasciata andare a uno sfogo: “Perché non si mettono d’accordo loro due invece di fare tutto questo casino?”

Ancora la donna: “Io non immaginavo succedesse tutto questo. Credevo che, una volta che la madre fosse riuscita a ottenere le figlie, sarebbe finito tutto”.

Le intercettazioni sul caso delle sorelle scomparse e ritrovate a Formia

Nelle ultime ore è emerso con chiarezza il ruolo decisivo giocato dalle intercettazioni telefoniche per risolvere il caso delle sorelle scomparse da Civitella Alfedena e ritrovate a Formia.

In particolare, il giorno prima della scomparsa, Valentina D’Acunto avrebbe ricevuto due telefonate da due numeri risultati intestati a persone fittizie, ossia due pachistani sconosciuti all’anagrafe. Il giorno successivo, quello della sparizione delle ragazze, la madre avrebbe poi chiamato a sua volta uno dei due numeri.

Successivamente è stato scoperto che le sim erano state acquistate illegalmente a Napoli.

La svolta nel caso è arrivata grazie a una videochiamata tra Valentina D’Acunto e le figlie, mentre erano nascoste in casa a Formia.